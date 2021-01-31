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    К «трехцветным» вернутся победы?

    «Атлетико Гоияниенсе» — «Сан-Паулу». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.07 на матч чемпионата Бразилии 31 января 2021 года

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    «Атлетико Гоияниенсе» — «Сан-Паулу»: прогноз и ставка
    «Сан-Паулу»
    31 января в 33-м туре бразильской Серии А «Атлетико Гоияниенсе» на своем поле примет «Сан-Паулу». Игра начнется в 22:00 по мск. «Атлетико Гоияниенсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Гоияниенсе»

    «Атлетико Гоияниенсе» по итогам 32 сыгранных туров находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 42 очков, уступая зоне южноамериканского кубка только по дополнительным показателям.

    Клуб из штата Гояс очень удачно провел две последние игры в первенстве, выиграв обе. Так он поочередно одолел команды из зоны вылета — в гостях «Ботафого» (3:1) и на своей арене«Форталезу» (2:0).

    Перед этим коллектив не мог победить в рамках чемпионата на протяжении четырех встреч, дважды проиграв в этот период при двух мировых исходах.

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    Домашние поединки текущего чемпионата Бразилии принесли «Атлетико» всего лишь четыре победы, восемь раз команда сыграла вничью и четырежды проиграла, разница мячей — 18:18.

    «Сан-Паулу»

    У «Сан-Паулу» на счету находится 58 набранных пунктов, с которыми команда находится на третьем месте в турнирной таблице бразильской Серии А, отставая на четыре очка от лидера.

    «Трехцветные» последний раз побеждали еще в конце прошлого года, одолев тогда в гостях «Флуминенсе» со счетом 2:1. После этого они три раза проигрывали и дважды играли вничью.

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    • В минувшем туре первенства коллектив на своей арене расписал мировую с «Коритибой», сыграв 1:1, а перед этим было домашнее разгромное фиаско от первого «Интернасьоналя» — 1:5.

    Вне родных стен «Сан-Паулу» добился семи викторий, пять раз сыграл вничью и четырежды был поверженным, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 27:21.

    В первом круге «Сан-Паулу» дома разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Атлетико Гоияниенсе» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.64.

    Прогнозируем, что претендующий еще на победу в первенстве «Сан-Паулу» обыграет «Атлетико», т.с. прервав свою неудачную серию.

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