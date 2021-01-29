В пятницу, 29 января, в 27-м туре английского первого дивизиона «Рединг» на своей арене сразится с «Борнмутом». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Рединг» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» в этом сезоне ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас коллектив идет с 44 очками на пятом месте в турнирной таблице, отстав на три пункта от прямого выхода в АПЛ.

В новом году «бисквиты» успели провести три поединка в рамках Чемпионшипа, набрав в них семь пунктов. По три очка они добыли на выезде с «Хаддерсфилдом» (2:1) и дома с «Ковентри» (3:0).

Еще одним баллом коллектив разжился в гостевой игре с «Престоном», сыграв 0:0 накануне. Параллельно «роялисты» прекратили борьбу в Кубке Англии, уступив на выезде «Лутону» — 0:1.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Рединг» в текущем розыгрыше Чемпионшипа еще не играл вничью, добыв восемь побед при четырех фиаско. Разница мячей в этих поединках составляет 19:12.

«Борнмут»

«Борнмут» находится на строку ниже своего предстоящего противника, имея в своей копилке на два пункта меньше.

В 2021 году «вишни» одержали только одну викторию в чемпионате, одолев на выезде «Сток Сити» (1:0). После того они дома расписали мировую с «Миллуоллом» (1:1), также по 0:1 проиграли в родных стенах «Лутону» и в гостях «Дерби».

Плохие результаты в первенстве команда компенсирует удачным выступление в Кубке Англии, где дошла уже до 1/8 финала, одолев дома поочередно на предыдущих стадиях «Олдхэм» (4:1) и «Кроули» (2:1).

В гостевых встречах текущего розыгрыша Чемпионшипа «Борнмут» разжился всего четырьмя викториями в 13 матчах. Еще трижды он уступал и шесть раз играл вничью, разница мячей — 17:11.

Игра первого круга принесла «Бормуту» домашнюю победу над «Редингом» — 4:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 2.28, победа «Рединга» — 3.30, ничья — 3.42.

«Вишни» не особо успешно играют вне родных стен, и в поединке с соседом по турнирке им будет крайне трудно рассчитывать на три балла. Наш прогноз и ставка на эту встречу — 1Х.