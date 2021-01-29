«Газиантеп»
Эта команда в нынешнем сезоне стала откровением Суперлиги. «Газиантеп», в кои-то веки, поднялся на высокое 4 место.
По итогам 20 сыгранных матчей команда набрала 35 очков. При этом «Газиантеп» имеет весьма средние атакующие показатели, да и в обороне не идеален.
Минувший тур для команды получился не самым веселым. Победа над «Хатаяспором» была уже почти в кармане, но всю картину испортил автогол Жуниора Мораиша на седьмой компенсированной минуте.
Теперь же предстоит поединок с одним из фаворитов чемпионской гонки. Тем более, за четырехматчевую историю противостояний с «Галатасараем» «Газиантеп» ни разу не побеждал.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в минувшем туре вырвал победу у «Йени Малатьяспора». Единственный гол Райан Бабел забил в концовке встречи.
Сейчас команда занимает 3 строчку, но от лидера «Бешикташа» отстает на 5 пунктов. И это притом, что у «Галатасарая» лучшая в лиге оборона — лишь 17 пропущенных мячей в 20 матчах.
Впрочем, в последних матчах команда выдает довольно неплохие результаты. До минувшего тура «Галатасарай» просто-таки деклассировал «Денизлиспор» (6:1).
Разумеется, иного результата, кроме победы, от выезда в Газиантеп от команды не ждут. Вероятно, гости для этого будут активничать в атаке с первых минут.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.94, на ничью за 3.86, а на «Газиантеп» — за 3.71
Хозяева в последних матчах несколько сбавили обороты, растеряв немало очков.
«Галатасараю» отступать уже некуда: нужно срочно догонять ушедших вперед стамбульских земляков.
Гости борются за чемпионский титул, и, стало быть, будут активны в атакующей игре. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63