«Газиантеп» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 22-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 января, начало — в 19:00 мск. «Газиантеп» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Газиантеп»

Эта команда в нынешнем сезоне стала откровением Суперлиги. «Газиантеп», в кои-то веки, поднялся на высокое 4 место.

По итогам 20 сыгранных матчей команда набрала 35 очков. При этом «Газиантеп» имеет весьма средние атакующие показатели, да и в обороне не идеален.

Минувший тур для команды получился не самым веселым. Победа над «Хатаяспором» была уже почти в кармане, но всю картину испортил автогол Жуниора Мораиша на седьмой компенсированной минуте.

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Теперь же предстоит поединок с одним из фаворитов чемпионской гонки. Тем более, за четырехматчевую историю противостояний с «Галатасараем» «Газиантеп» ни разу не побеждал.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в минувшем туре вырвал победу у «Йени Малатьяспора». Единственный гол Райан Бабел забил в концовке встречи.

Сейчас команда занимает 3 строчку, но от лидера «Бешикташа» отстает на 5 пунктов. И это притом, что у «Галатасарая» лучшая в лиге оборона — лишь 17 пропущенных мячей в 20 матчах.

Впрочем, в последних матчах команда выдает довольно неплохие результаты. До минувшего тура «Галатасарай» просто-таки деклассировал «Денизлиспор» (6:1).

Разумеется, иного результата, кроме победы, от выезда в Газиантеп от команды не ждут. Вероятно, гости для этого будут активничать в атаке с первых минут.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.94, на ничью за 3.86, а на «Газиантеп» — за 3.71

Хозяева в последних матчах несколько сбавили обороты, растеряв немало очков.

«Галатасараю» отступать уже некуда: нужно срочно догонять ушедших вперед стамбульских земляков.

Гости борются за чемпионский титул, и, стало быть, будут активны в атакующей игре. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63