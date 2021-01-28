«Карабах»
«Карабах» по традиции борется за чемпионский титул. Думается, вряд ли конкурент в виде «Нефтчи» сможет этому в итоге помешать.
Правда, сейчас команда занимает 2 место. Однако матч в запасе дает основания рассчитывать на возвращение в лидеры.
Минувший тур «Карабах» провел продуктивно. На выезде были взяты искомые три очка: обыгран «Сабах» (1:2).
«Сабаил» для чемпиона является удобным соперником. Из пяти последних матчей «Карабах» выиграл четыре при единственной ничьей.
«Сабаил»
«Сабаил» в минувшем туре чемпионата проиграл. Дома команда не устояла перед натиском лидера «Нефтчи» (1:3).
Турнирное положение команды выглядит малоприятным. У «Сабаила», как, впрочем, и у «Кешли» с «Сабахом», по 13 очков в активе.
«Сабаил» рискует вылететь из элиты. Пока команда опережает двоих друзей по несчастью лишь по дополнительным показателям.
Вот и в матче с фаворитом азербайджанского чемпионата команде ничего не светит. Соперник слишком уж решительно настроен вернуть себе лидерство.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.20, на ничью за 4.50, а на «Сабаил» — за 9.65
Хозяева наверняка не будут изменять своей привычной активности в атаке.
«Сабаил» слабоват в обороне, так что гостей ждут неприятности.
«Карабах» на всех парах несется к чемпионству, и явно не допустит потери очков во встрече с одним из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 1.60