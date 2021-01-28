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    «Карабах» деклассирует аутсайдера

    «Карабах» — «Сабаил». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на чемпионат Азербайджана 28 января 2021 года

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    «Карабах» — «Сабаил»: прогноз и ставка
    Абделла Зубир
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 5-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 28 января, начало — в 15:00 мск. «Карабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» по традиции борется за чемпионский титул. Думается, вряд ли конкурент в виде «Нефтчи» сможет этому в итоге помешать.

    Правда, сейчас команда занимает 2 место. Однако матч в запасе дает основания рассчитывать на возвращение в лидеры.

    Минувший тур «Карабах» провел продуктивно. На выезде были взяты искомые три очка: обыгран «Сабах» (1:2).

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    «Сабаил» для чемпиона является удобным соперником. Из пяти последних матчей «Карабах» выиграл четыре при единственной ничьей.

    «Сабаил»

    «Сабаил» в минувшем туре чемпионата проиграл. Дома команда не устояла перед натиском лидера «Нефтчи» (1:3).

    Турнирное положение команды выглядит малоприятным. У «Сабаила», как, впрочем, и у «Кешли» с «Сабахом», по 13 очков в активе.

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    • «Сабаил» рискует вылететь из элиты. Пока команда опережает двоих друзей по несчастью лишь по дополнительным показателям.

    Вот и в матче с фаворитом азербайджанского чемпионата команде ничего не светит. Соперник слишком уж решительно настроен вернуть себе лидерство.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.20, на ничью за 4.50, а на «Сабаил» — за 9.65

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    Хозяева наверняка не будут изменять своей привычной активности в атаке.

    «Сабаил» слабоват в обороне, так что гостей ждут неприятности.

    «Карабах» на всех парах несется к чемпионству, и явно не допустит потери очков во встрече с одним из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 1.60

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