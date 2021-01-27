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    Догонит ли «Мидлсбро» зону плей-офф?

    «Мидлсбро» — «Ротерхэм». Прогноз и ставка (к. 2.25) на матч Чемпионшип 27 января 2021 года

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    «Мидлсбро» — «Ротерхэм»: прогноз и ставка
    «Мидлсбро» занимает седьмое место
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках 21 тура Чемпионшипа. Матч пройдет 27 января, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» находится на пороге зоны плей-офф с 39 очками (седьмое месте). В последних турах команда показала нестабильные результаты. Победы сменялись поражениями.

    Показатель побед у «Речников» в этом сезоне довольно высок (11). В прошлых турах команда пополнила копилку очками благодаря победам над «Уикомбом» (3:1) и «Ноттингемом» (2:1).

    Кроме побед были поражения от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), «Бирмингема» (0:1) и «Блэкберна» (0:1). Вдобавок, недавно клуб вылетел из Кубка Англии в дуэли с «Брентфордом» (1:2).

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    «Красные» имеют восемь поражений и шесть ничейных результатов. Команда забила 30 мячей и пропустила 21. В четырех прошлых матчах во всех турнирах она проиграла трижды.

    «Ротерхэм»

    Еще недавно у «Ротерхэма» закончилась серия из трех поражений кряду. Его обидчиками стали «Блэкберн» (1:2), «Барнсли» (1:2) и «Эвертон» (1:2) в Кубке Англии.

    При этом команда находится над пропастью — на 22, третьем с конца месте в зоне вылета. Отставание от спасительной 21-й строчки составляет пять очков.

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    • Мало кто сомневается, что эта команда в нынешнем сезоне будет бороться исключительно за выживание. При этом шансы сохранить прописку в Чемпионшип у клуба не особо высокие.

    Вселять оптимизм в фанатов клуба может лишь то, что в двух прошлых турах он не проиграл. Сперва ему удалось победить на выезде «Дерби» (1:0), а затем — разойтись миром со «Стоком» (3:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Мидлсбро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.

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