«Манчестер Юнайтед» сыграет на «Олд Траффорд» против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В английском футболе, по всей видимости, настало время для смены власти. Говорить о наступлении новой эпохи пока точно рано, но уже всем очевидно, что в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» способен подвинуть «Ливерпуль» с вершины.

Более того, не факт, что именно команда Юргена Клоппа является основным конкурентом «красных дьяволов». Скорее, это «Манчестер Сити», а не забарахливший «Ливерпуль».

«МЮ» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, опережая на два очка «Манчестер Сити» и «Лестер» и на шесть — «Ливерпуль».

За последние полтора месяца «МЮ» потерпел только одно поражение — это была игра с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги. Зато после этого были одна ничья и четыре победы, в том числе над «Ливерпулем» в четвертом раунде Кубка Англии.

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» последний раз проигрывал первого ноября, когда уступила на своем поле «Арсеналу».

«Шеффилд Юнайтед»

Худшая команда текущего сезона. «Шеффилд Юнайтед» продолжает оставаться на последнем месте, набрав в 19-ти турах лишь пять очков. В принципе, уже почти не осталось сомнений, что команда Криса Уайлдера не поднимется со дна.

Хотя январские матчи «Шеффилд» провел не так уж и плохо. Во-первых, команда продолжает участие в Кубке Англии. А во-вторых, в середине месяца, подопечные Уайлдера наконец-то одержали первую победу в рамках АПЛ, выиграв дома у «Ньюкасла».

Другой вопрос, что перед этим были сплошные поражения. Потеряно слишком много, шансы на спасение у «Шеффилда» минимальные.

Все прогнозы на АПЛ

В девяти гостевых матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» потерпел восемь поражений.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 5.90, а победу «Шеффилд Юнайтед» — за 11.75.

Все слишком очевидно, чтобы сейчас рассуждать, кто что получит в предстоящей игре.

Будет разгром или — это единственное, о чем можно говорить. «Шеффилд Юнайтед» крайне рекдок набирает очки, но при этом не очень часто пропускает больше двух мячей. Упертая команда, это факт.

Так что не исключено, что «МЮ» выиграет с разницей не более чем в два мяча, такой сценарий исключать нельзя. Тем более после сложного матча с «Ливерпулем».

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча меньше 3,5 за 2.06. 2:0, 3:0 — «МЮ» точно забьет, а вот гости — вряд ли.