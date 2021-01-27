В рамках 1/4 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» примет СПАЛ. Матч на арене «Альянц» начнется 27 января в 22:45 мск. «Ювентус» — СПАЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

В начале января «Старая синьора» на выезде победила «Милан» со счетом 3:1, а вернувшись домой, с тем же счетом одолела «Сассуоло».

В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле выбил «Дженоа» со счетом 3:2, а затем в рамках Серии А выездное поражение от «Интера» (0:2) прервало четырехматчевую победную серию.

В последних матчах туринцы сначала победили в Суперкубке Италии «Наполи» со счетом 2:0, а затем в матче чемпионата на своем поле одолели «Болонью» (2:0).

Календарь и таблица Серии А

После 18 матчей «Ювентус» с 36 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 37-18, 15 голов забил Криштиану Роналду.

СПАЛ

Выступающий в Серии В клуб из Феррары закончил 2020 год двумя поражениями, проиграв на выезде «Асколи» со счетом 0:2, и дома уступив на последних минутах «Брешии» (2:3).

Новый год СПАЛ начал вырванной на последних минутах выездной победой над «Фрозиноне» (2:1), а затем в 1/8 финала Кубка выбил на выезде «Сассуоло» (2:0).

В последних матчах СПАЛ дома победил «Реджану» (2:0), после чего на выезде поделил очки с «Кремонезе» (1:1).

В таблице Серии И клуб из Феррары идет на 4-м месте после 19 матчей, набрав 33 очка. Разница мячей 26-17, 5 голов забил Альберто Палоски.

Прогноз и ставки

На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.21, на ничью в основное время — 6.40, а на победу СПАЛа — 14.00.

На проход «Ювентуса» в следующий раунд дают коэффициент 1.08, за успех СПАЛа — 8.00.

В прошлом сезоне «Юве» победил СПАЛ дома (2:0) и в гостях (2:1). Всего команды играли 6 раз, СПАЛ проиграл 4 матча, и два раза отбирал очки у туринцев на своем поле (2:1 и 0:0).

На своем поле СПАЛ раньше мог побороться даже с «Ювентусом», но прогнозируем, что туринцы победят дома.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.55 и ТБ 2,5 за 1.63