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    СПАЛ не помешает «Юве» выйти в полуфинал Кубка Италии

    «Ювентус» — СПАЛ. Прогноз и ставка (к. 1.84) на Кубок Италии по футболу 27 января 2021 года

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    «Ювентус» — СПАЛ: прогноз и ставка
    Криштиану Роналду
    В рамках 1/4 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» примет СПАЛ. Матч на арене «Альянц» начнется 27 января в 22:45 мск. «Ювентус» — СПАЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 27 Января 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 СПАЛ СПАЛ
  • Феррара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    В начале января «Старая синьора» на выезде победила «Милан» со счетом 3:1, а вернувшись домой, с тем же счетом одолела «Сассуоло».

    В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле выбил «Дженоа» со счетом 3:2, а затем в рамках Серии А выездное поражение от «Интера» (0:2) прервало четырехматчевую победную серию.

    В последних матчах туринцы сначала победили в Суперкубке Италии «Наполи» со счетом 2:0, а затем в матче чемпионата на своем поле одолели «Болонью» (2:0).

    Календарь и таблица Серии А

    После 18 матчей «Ювентус» с 36 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 37-18, 15 голов забил Криштиану Роналду.

    СПАЛ

    Выступающий в Серии В клуб из Феррары закончил 2020 год двумя поражениями, проиграв на выезде «Асколи» со счетом 0:2, и дома уступив на последних минутах «Брешии» (2:3).

    Новый год СПАЛ начал вырванной на последних минутах выездной победой над «Фрозиноне» (2:1), а затем в 1/8 финала Кубка выбил на выезде «Сассуоло» (2:0).

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    • В последних матчах СПАЛ дома победил «Реджану» (2:0), после чего на выезде поделил очки с «Кремонезе» (1:1).

    В таблице Серии И клуб из Феррары идет на 4-м месте после 19 матчей, набрав 33 очка. Разница мячей 26-17, 5 голов забил Альберто Палоски.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.21, на ничью в основное время — 6.40, а на победу СПАЛа — 14.00.

    На проход «Ювентуса» в следующий раунд дают коэффициент 1.08, за успех СПАЛа — 8.00.

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    В прошлом сезоне «Юве» победил СПАЛ дома (2:0) и в гостях (2:1). Всего команды играли 6 раз, СПАЛ проиграл 4 матча, и два раза отбирал очки у туринцев на своем поле (2:1 и 0:0).

    На своем поле СПАЛ раньше мог побороться даже с «Ювентусом», но прогнозируем, что туринцы победят дома.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.55 и ТБ 2,5 за 1.63

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