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    «Осасуна» проследует дальше

    «Альмерия» — «Осасуна». Прогноз и ставка (к. 2.10) на Кубок Испании по футболу 27 января 2021 года

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    «Альмерия» — «Осасуна»: прогноз и ставка
    Анте Будимир
    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:00 мск. «Альмерия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 27 Января 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Альмерия 23:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» в нынешнем сезоне планирует выйти в Примеру. Дела в Сегунде у команды идут продуктивно — 3 место.

    Отставание от проходной 2 позиции составляет 3 очка, но у «Альмерии» имеется матч в запасе. В общем, шансы у команды вполне приличные.

    Правда, в минувшем туре команда потеряла важнейшие очки. Дома «Альмерия» не сумела одолеть скромный «Сабадель» (2:2).

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    В предыдущем раунде команда умудрилась разгромить «Алавес» (5:0). Так что и «Осасуне» не стоит ожидать теплого приема в Альмерии.

    «Осасуна»

    «Осасуна» в нынешнем чемпионате Испании является борцом за выживание. Правда, в последнее время ситуация чуть улучшилась.

    В предыдущем туре команда выбралась из зоны вылета. Этому поспособствовала победа над «Гранадой» (3:1), получившаяся яркой и своевременной.

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    • Никакой недооценки представителя Сегунды гости себе не допустят. Да и какая может быть недооценка, ведь в кубковых турнирах выстрелить может любой соперник!

    Предыдущий раунд был пройден уверенно. «Осасуна» выбила из Кубка «Эспаньол» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Альмерию» за 2.45, на ничью за 3.14, а на «Осасуну» — за 3.19

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    Хозяева уже показали, что не боятся авторитетов, и наверняка будут стремиться развить свой кубковый успех.

    «Осасуна» только начала выходить из затяжного кризиса, и приложит все усилия для прохода в следующий раунд.

    «Осасуна» удачно играет с «Альмерией», в четырех последних матчах неизменно добиваясь побед. Наши прогноз и ставка — Проход «Осасуны» с коэффициентом 2.10

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