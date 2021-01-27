«Альмерия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:00 мск. «Альмерия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» в нынешнем сезоне планирует выйти в Примеру. Дела в Сегунде у команды идут продуктивно — 3 место.

Отставание от проходной 2 позиции составляет 3 очка, но у «Альмерии» имеется матч в запасе. В общем, шансы у команды вполне приличные.

Правда, в минувшем туре команда потеряла важнейшие очки. Дома «Альмерия» не сумела одолеть скромный «Сабадель» (2:2).

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В предыдущем раунде команда умудрилась разгромить «Алавес» (5:0). Так что и «Осасуне» не стоит ожидать теплого приема в Альмерии.

«Осасуна»

«Осасуна» в нынешнем чемпионате Испании является борцом за выживание. Правда, в последнее время ситуация чуть улучшилась.

В предыдущем туре команда выбралась из зоны вылета. Этому поспособствовала победа над «Гранадой» (3:1), получившаяся яркой и своевременной.

Никакой недооценки представителя Сегунды гости себе не допустят. Да и какая может быть недооценка, ведь в кубковых турнирах выстрелить может любой соперник!

Предыдущий раунд был пройден уверенно. «Осасуна» выбила из Кубка «Эспаньол» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Альмерию» за 2.45, на ничью за 3.14, а на «Осасуну» — за 3.19

Хозяева уже показали, что не боятся авторитетов, и наверняка будут стремиться развить свой кубковый успех.

«Осасуна» только начала выходить из затяжного кризиса, и приложит все усилия для прохода в следующий раунд.

«Осасуна» удачно играет с «Альмерией», в четырех последних матчах неизменно добиваясь побед. Наши прогноз и ставка — Проход «Осасуны» с коэффициентом 2.10