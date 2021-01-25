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    «Бенфики» снова обыграет «Насьонал» с разгромным счетом?

    «Бенфика» — «Насьонал». Прогноз (к. 2.38) и ставки на чемпионат Португалии 25 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Насьонал»
    В январе «Бенфика»выиграла только один из трех матчей в рамках чемпионата
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Насьоналом» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 25 января в Лиссабоне, начало — в 20:00 мск. «Бенфика» — «Насьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бенфика»

    «Бенфика» после 14-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице третье место, набрав такое же количество очков, как и «Порту». А вот отставание от «Спортинга» составляет четыре очка.

    В январе «Бенфика» выиграла только один из трех матчей в рамках чемпионата — это была домашняя встреча с «Тонделой».

    А вот матчи с «Санта-Кларой» и «Порту» завершились вничью. В первом случае это, безусловно, разочарование, а вот ничья с «Порту» — вполне себе позитивный момент.

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    Кроме того, на прошлой неделе «Бенфика» проиграла «Браге» в финале Кубка лиги. Вопреки ожиданиям, команжа Жоржи Жезуша слишком часто разочаровывает своих болельщиков в этом сезоне.

    «Насьонал»

    «Насьонал» тем временем опустился в таблице на 14-ю строчку. Расстояние от зоны вылета составляет всего лишь одно очко.

    «Насьонал» в предыдущих семи турах потерпел шесть поражений. Исключением стала лишь домашняя встреча с «Тонделой», в которой команда с Мадейры одержала победу со счетом 2:0.

    В гостях статистика ни чуть не лучше: четыре поражения в шести матчах.

    Последний раз «Насьонал» побеждал на выезде еще в конце сентября.

    Прогноз и ставка

    На «Бенфику» можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 5.85, а победу «Насьонала» — за 10.25.

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    Матчи против «Бенфики», как правило, превращаются для «Насьонала» в настоящую катастрофу. В феврале 2019-го клуб с Мадейры проиграл в Лиссабоне со счетом — 0:10.

    13 предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Бенфики».

    Вряд ли «Бенфика» сейчас отрузит десятку, но три-четыре — вполне.

    Ставка — победа «Бенфики» с форой (-2) за 2.38.

    Или тотал «Бенфики» больше 2,5 за 2.08.

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