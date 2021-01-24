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    Где «Барселона», там и голы!

    «Эльче» — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 1.64) на матч футбол, Примера, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Барселона»
    Антуан Гризманн
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Января 2021 года
    Эльче
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    •  Эльче 18:15 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
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    «Эльче»

    «Эльче» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда находится в зоне вылета, но потенциально может совершить подъем на пару строчек вверх.

    Минувший тур получился для «Эльче» не очень удачным. До перерыва команда на выезде обыгрывала «Вальядолид» со счет 0:2, но во втором тайме упустила победу (2:2).

    Вообще, команда не побеждает в Примере с конца октября. Тогда была обыграна «Валенсия» (2:1).

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    С «Барселоной» аутсайдеру тягаться будет крайне сложно. Видимо, в этом матче «Эльче» уступит команде Рональда Кумана.

    «Барселона»

    «Барселона» под руководством Кумана пока что больше разочаровывает, чем радует. Нынешнее 3 место — очевидный показатель проблем.

    Причем каталонцы начинали сезон еще хуже, и лишь со временем вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы. Правда, нынешнее отставание от лидера «Атлетико» составляет целых 10 очков.

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    • Минувший тур «Барселона» провела блестяще. На выезде была разгромлена «Гранада» (0:4). Правда, после того случился проигрыш Суперкубка Испании.

    В этом матче каталонцам не поможет их лидер Лионель Месси. Кроме него в лазарет угодили Жерар Пике, Серджино Дест и Фелипе Коутиньо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.37, на ничью за 5.19, а на «Эльче» — за 7.45

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    Хозяева давненько не знают радости побед, и в этом матче им вряд ли светит что-то позитивное.

    «Барселона», несмотря на все свои проблемы, возьмет три очка на классе.

    Гости неплохо атакуют, и даже без Месси забьют несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64

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