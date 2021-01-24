«Эльче» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда находится в зоне вылета, но потенциально может совершить подъем на пару строчек вверх.

Минувший тур получился для «Эльче» не очень удачным. До перерыва команда на выезде обыгрывала «Вальядолид» со счет 0:2, но во втором тайме упустила победу (2:2).

Вообще, команда не побеждает в Примере с конца октября. Тогда была обыграна «Валенсия» (2:1).

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С «Барселоной» аутсайдеру тягаться будет крайне сложно. Видимо, в этом матче «Эльче» уступит команде Рональда Кумана.

«Барселона»

«Барселона» под руководством Кумана пока что больше разочаровывает, чем радует. Нынешнее 3 место — очевидный показатель проблем.

Причем каталонцы начинали сезон еще хуже, и лишь со временем вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы. Правда, нынешнее отставание от лидера «Атлетико» составляет целых 10 очков.

Минувший тур «Барселона» провела блестяще. На выезде была разгромлена «Гранада» (0:4). Правда, после того случился проигрыш Суперкубка Испании.

В этом матче каталонцам не поможет их лидер Лионель Месси. Кроме него в лазарет угодили Жерар Пике, Серджино Дест и Фелипе Коутиньо.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.37, на ничью за 5.19, а на «Эльче» — за 7.45

Хозяева давненько не знают радости побед, и в этом матче им вряд ли светит что-то позитивное.

«Барселона», несмотря на все свои проблемы, возьмет три очка на классе.

Гости неплохо атакуют, и даже без Месси забьют несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.64