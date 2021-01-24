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    Сможет ли «Валенсия» остановить «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Валенсия»
    В девяти домашних матчах «Атлетико» одержал восемь побед
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января в Мадриде, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Января 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    Если еще месяц назад были сомнения, то сейчас можно уверенно говорить, что «Атлетико» впервые за долгое время — главный претендент на чемпионский титул.

    В 17-ти сыгранных матчах «Атлетико» набрал 44 очка. «Реал» отстает от команды Диего Симеоне на семь очков, а «Барселона» — на десять. Сложно поверить, что невероятно организованный и дисциплинированный «Атлетико» растеряет такое преимущество.

    Достаточно одного факта, чтобы понять, как «матрасники» проводят текущий сезон Ла Лиги. В 14-ти предыдущих матчах в рамках чемпионата «Атлетико» одержал 13 (!) побед. Исключением стала лишь встреча с «Реалом», который разобрался, как надо играть против против банды Симеоне.

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    В девяти домашних матчах «Атлетико» одержал восемь побед и...и пропустил только два мяча.

    «Валенсия»

    Тем временем «Валенсия» продолжает балансировать между серединой таблицы и зоной вылета. Прямо сейчас «летучие мыши» находятся на 14-й строчке. Сложный сезон, и легче, скорее всего, в ближайшее время не будет.

    Хотя несколько предыдущих матчей вселили пусть и сдержанный, но все же оптимизм. Перед победой над «Вальядолидом» команда Хави Грасии сыграла вничью с крепким «Кадисом», а после — с «Осасуной».

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    • Кроме того, не надо забывать, что «Валенсия» ранее в этом сезоне побеждала дома «Реала» и играла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу». Но серых, невнятных матчей, безусловно, было куда больше.

    В девяти гостевых матчах «Валенсия» одержала всего лишь две победы. Но при этом лишь в одном случае ей не удалось поразить чужие ворота.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Валенсии» — за 8.50.

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    Матчи с «Реалом» и «Барселоной» показали, что даже в нынешнем состоянии «Валенсия» способна создавать проблемы таким монстрам. Другой вопрос, что против часто расслабленных «Реала» и «Барсы» играть проще, чем с постоянно заряженным «Атлетико».

    Поэтому в ближайшем матче у «Валенсии» почти нет шансов на позитивный результат. Скорее всего, «Атлетико», как обычно, выиграет с разницей в один-два мяча.

    Ставка — победа «Атлетико» + тотал матча меньше 3,5 за 2.00. Оптимальный вариант, лучше просто не найти.

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