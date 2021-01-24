«Атлетико» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января в Мадриде, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Если еще месяц назад были сомнения, то сейчас можно уверенно говорить, что «Атлетико» впервые за долгое время — главный претендент на чемпионский титул.

В 17-ти сыгранных матчах «Атлетико» набрал 44 очка. «Реал» отстает от команды Диего Симеоне на семь очков, а «Барселона» — на десять. Сложно поверить, что невероятно организованный и дисциплинированный «Атлетико» растеряет такое преимущество.

Достаточно одного факта, чтобы понять, как «матрасники» проводят текущий сезон Ла Лиги. В 14-ти предыдущих матчах в рамках чемпионата «Атлетико» одержал 13 (!) побед. Исключением стала лишь встреча с «Реалом», который разобрался, как надо играть против против банды Симеоне.

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В девяти домашних матчах «Атлетико» одержал восемь побед и...и пропустил только два мяча.

«Валенсия»

Тем временем «Валенсия» продолжает балансировать между серединой таблицы и зоной вылета. Прямо сейчас «летучие мыши» находятся на 14-й строчке. Сложный сезон, и легче, скорее всего, в ближайшее время не будет.

Хотя несколько предыдущих матчей вселили пусть и сдержанный, но все же оптимизм. Перед победой над «Вальядолидом» команда Хави Грасии сыграла вничью с крепким «Кадисом», а после — с «Осасуной».

Кроме того, не надо забывать, что «Валенсия» ранее в этом сезоне побеждала дома «Реала» и играла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу». Но серых, невнятных матчей, безусловно, было куда больше.

В девяти гостевых матчах «Валенсия» одержала всего лишь две победы. Но при этом лишь в одном случае ей не удалось поразить чужие ворота.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Валенсии» — за 8.50.

Матчи с «Реалом» и «Барселоной» показали, что даже в нынешнем состоянии «Валенсия» способна создавать проблемы таким монстрам. Другой вопрос, что против часто расслабленных «Реала» и «Барсы» играть проще, чем с постоянно заряженным «Атлетико».

Поэтому в ближайшем матче у «Валенсии» почти нет шансов на позитивный результат. Скорее всего, «Атлетико», как обычно, выиграет с разницей в один-два мяча.

Ставка — победа «Атлетико» + тотал матча меньше 3,5 за 2.00. Оптимальный вариант, лучше просто не найти.