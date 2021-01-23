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    Сможет ли «Астон Вилла» прервать серию без побед?

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка (к 1.73) на матч АПЛ 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
    Джек Грилиш
    «Астон Вилла» будет принимать «Ньюкасл» в перенесенном матче 11-го тура АПЛ. Поединок пройдет на «Вилла Парк» 23 января. Начало — в 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Января 2021 года
    Астон Вилла
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» сейчас переживает не лучший отрезок сезона — команда не может выиграть в четырех матчах подряд: три — в АПЛ и вылет из Кубка после поражения от «Ливерпуля» (1:4).

    В АПЛ в трех последних турах «Астон Вилла» сыграла вничью с «Челси» (1:1), проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2), а также «Манчестер Сити» (0:2).

    В предыдущий раз «Астон Вилла» играла еще 8 января, после чего сразу два матча команды были перенесены из-за ситуации с коронавирусом.

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    На данный момент «Астон Вилла» провела только 16 матчей и в таблице АПЛ занимает 11-е место. У команды в активе 26 очков, за счет победы над «Ньюкаслом» она может подняться сразу на восьмое место. Забито у «Астон Виллы» 29 голов, пропущено 18.

    На своем поле у «Астон Виллы» 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» не побеждает уже в девяти матчах подряд. В ходе этой серии команда пять раз проиграла в АПЛ, а также вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии.

    В трех последних турах АПЛ «Ньюкасл» уступил «Лестеру» (1:2), «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Арсеналу» (0:3).

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    • В 18 матчах «Ньюкасл» набрал лишь 19 очков. «Сороки» располагаются на 15-м месте в таблице в 7 очках от зоны вылета. Забито у «Ньюкасла» 18 голов, а пропущено 30.

    На выезде в рамках АПЛ у «Ньюкасла» в этом сезоне 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллы» дается коэффициент 1,54, на ничью — 4,64, а на победу «Ньюкасла» — 6,55.

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    В 9 последних очных встречах команд забивалось меньше трех голов, а больше трех и вовсе — в 2010 году, 16 матчей тому.

    Прогноз и ставка на матч — «Астон Вилла» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73.

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