«Астон Вилла» будет принимать «Ньюкасл» в перенесенном матче 11-го тура АПЛ. Поединок пройдет на «Вилла Парк» 23 января. Начало — в 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» сейчас переживает не лучший отрезок сезона — команда не может выиграть в четырех матчах подряд: три — в АПЛ и вылет из Кубка после поражения от «Ливерпуля» (1:4).

В АПЛ в трех последних турах «Астон Вилла» сыграла вничью с «Челси» (1:1), проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2), а также «Манчестер Сити» (0:2).

В предыдущий раз «Астон Вилла» играла еще 8 января, после чего сразу два матча команды были перенесены из-за ситуации с коронавирусом.

Все прогнозы на футбол

На данный момент «Астон Вилла» провела только 16 матчей и в таблице АПЛ занимает 11-е место. У команды в активе 26 очков, за счет победы над «Ньюкаслом» она может подняться сразу на восьмое место. Забито у «Астон Виллы» 29 голов, пропущено 18.

На своем поле у «Астон Виллы» 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» не побеждает уже в девяти матчах подряд. В ходе этой серии команда пять раз проиграла в АПЛ, а также вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии.

В трех последних турах АПЛ «Ньюкасл» уступил «Лестеру» (1:2), «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Арсеналу» (0:3).

В 18 матчах «Ньюкасл» набрал лишь 19 очков. «Сороки» располагаются на 15-м месте в таблице в 7 очках от зоны вылета. Забито у «Ньюкасла» 18 голов, а пропущено 30.

На выезде в рамках АПЛ у «Ньюкасла» в этом сезоне 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» дается коэффициент 1,54, на ничью — 4,64, а на победу «Ньюкасла» — 6,55.

В 9 последних очных встречах команд забивалось меньше трех голов, а больше трех и вовсе — в 2010 году, 16 матчей тому.

Прогноз и ставка на матч — «Астон Вилла» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73.