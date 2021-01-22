«Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на чемпионат Бразилии 22 января 2021 года

«Фламенго»
Нынешнее 4 место в чемпионате — явно не лучшая диспозиция для столь статусного клуба. «Фламенго» имеет в своем активе 52 очка, и потенциально претендует даже на чемпионский титул.
Вот только для этого нужно брать максимум очков в ближайших матчах. Сейчас команда отстает от лидера «Сан-Паулу» на 5 очков, но имеет матч в запасе.
«Фламенго» довольно качественно атакует — 50 мячей в 29 матчах. Правда, и в обороне зачастую проскакивает бардак — 39 пропущенных мячей.
«Фламенго» в последние годы довольно успешно играет с «поросятами». Две победы при трех паритетах — неплохая статистика.
«Палмейрас»
«Палмейрас» на текущий момент занимает 5 место. Как и оппонент по отчетной встрече, команда вполне может претендовать на трон.
В активе у команды 51 пункт. При этом «поросята» атакуют не столь мощно, забив в 29 матчах только 43 гола. Зато оборона у команды более надежная — 26 пропущенных мячей.
«Палмейрас» в минувшем туре добыл трудную победу. Команда не просто обыграла «Коринтианс», а разгромила соперника (4:0).
У команды в кадровом плане относительный штиль. Так что гости в Рио-де-Жанейро едут с отличным настроением.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 2.26, на ничью за 3.40, а на «Палмейрас» — за 3.17
«Фламенго» в последних матчах демонстрирует не самые позитивные результаты, но цели подняться как можно выше не скрывает.
«Палмейрас» провел блестящий предыдущий поединок, и постарается продлить свое успешное шествие.
Гости пребывают в прекрасных кондициях, и явно будут стремиться воспользоваться своим психологическим преимуществом. Наши прогноз и ставка — Победа «Палмейраса» или ничья с коэффициентом 1.64