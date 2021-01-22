«Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на чемпионат Бразилии 22 января 2021 года

«Фламенго» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 января, начало — в 01:00 мск. «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

Нынешнее 4 место в чемпионате — явно не лучшая диспозиция для столь статусного клуба. «Фламенго» имеет в своем активе 52 очка, и потенциально претендует даже на чемпионский титул.

Вот только для этого нужно брать максимум очков в ближайших матчах. Сейчас команда отстает от лидера «Сан-Паулу» на 5 очков, но имеет матч в запасе.

«Фламенго» довольно качественно атакует — 50 мячей в 29 матчах. Правда, и в обороне зачастую проскакивает бардак — 39 пропущенных мячей.

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«Фламенго» в последние годы довольно успешно играет с «поросятами». Две победы при трех паритетах — неплохая статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» на текущий момент занимает 5 место. Как и оппонент по отчетной встрече, команда вполне может претендовать на трон.

В активе у команды 51 пункт. При этом «поросята» атакуют не столь мощно, забив в 29 матчах только 43 гола. Зато оборона у команды более надежная — 26 пропущенных мячей.

«Палмейрас» в минувшем туре добыл трудную победу. Команда не просто обыграла «Коринтианс», а разгромила соперника (4:0).

У команды в кадровом плане относительный штиль. Так что гости в Рио-де-Жанейро едут с отличным настроением.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 2.26, на ничью за 3.40, а на «Палмейрас» — за 3.17

«Фламенго» в последних матчах демонстрирует не самые позитивные результаты, но цели подняться как можно выше не скрывает.

«Палмейрас» провел блестящий предыдущий поединок, и постарается продлить свое успешное шествие.

Гости пребывают в прекрасных кондициях, и явно будут стремиться воспользоваться своим психологическим преимуществом. Наши прогноз и ставка — Победа «Палмейраса» или ничья с коэффициентом 1.64