«Валенсия» — «Осасуна». Прогноз и ставка (к. 1.65) на матч Примеры 21 января 2021 года

«Валенсия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 января, начало — в 21:00 мск. «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Что говорить, если команда все еще никак не может подняться выше 14 позиции?!

Отрыв от зоны вылета незначительный (3 очка). Причем атакует команда не так уж и слабо (24 гола), да и пропускает относительно нечасто (25 мячей).

Правда, в последнее время настроение у левантийцев несколько улучшилось. «Валенсия» прошла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв на выезде «Алькоркон» (0:2).

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В этом матче хозяева не смогут рассчитывать на голкипера Яспера Силлессена. Также не сыграют травмированные один из лидеров Кевин Гамейро и защитника Габриэля.

«Осасуна»

«Осасуна» пока никак не может выбраться из опасной зоны. В активе у команды только 15 набранных очков.

До спасительного 17 места не хватает трех очков. К тому же никуда не делись проблемы в атаке — 15 забитых мячей в 18 матчах.

Ко всему прочему, с левантийцами команда играет неудачно. В последних 5 матчах «Осасуна» выиграла лишь однажды при двух ничьих и двух поражениях.

Разумеется, и в этой встрече команда будет стараться взять хотя бы один балл. Вот только для этого придется серьезно поработать в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Валенсию» за 2.12, на ничью за 3.36, а на «Осасуну» — за 3.88

Хозяева довольно неплохо атакуют, и в матче с аутсайдером явно будут настроены на успех с самого начала.

«Осасуна» испытывает заметные трудности при игре в обороне, и вряд ли выстоят в этом поединке.

Мотивация хозяев улучшить свое турнирное положение сыграет свою роль. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.65