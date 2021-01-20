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    Продлит ли «Аталанта» свою серию побед в матчах с «Удинезе»?

    «Удинезе» — «Аталанта». Прогноз и ставка (к. 1.82) на Серию А 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Аталанта»
    Алексей Миранчук
    В перенесенном матче 10 тура чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на «Дачия Арене» 20 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Января 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    «Зебры» не могут победить уже семь матчей подряд. Перед рождеством они в гостях поделили очки с «Кальяри» (1:1) и проиграли дома «Беневенто» (0:2).

    Новый год начался с крупного поражения от «Ювентуса» (1:4) на выезде, за которым последовало спасение на последних минутах в выездном матче с «Болоньей» — 2:2.

    В последних матчах «Удинезе» дома проиграл на последних минутах «Наполи» (1:2) и в гостях уступил «Сампдории» (1:2), вновь пропустив в концовке.

    Календарь и таблица Серии А

    После 17 матчей «Удинезе» с 16 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 19-27, 4 гола забил Родриго де Пауль.

    «Аталанта»

    Бергамаски перед Рождеством упустили выездную победу над «Болоньей» (2:2), а новый год начали с серии из четырех побед подряд.

    Началась она с домашней виктории в матче с «Сассуоло» (5:1), затем «Аталанта» дома крупно обьыграла «Парму» (3:0) и на выезде разгромила «Беневенто» (4:1).

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    • В последних матчах «Аталанта» в Кубке Италии обыграла дома «Кальяри» (3:1), а в Серии А не сумела справиться на своем поле с «Дженоа» (0:0).

    После 17 матчей бергамаски с 32 очками на 6-м месте. Разница мячей 40-22. Десять голов забил Луис Муриэль, еще 7 — Дуван Сапата.

    Прогноз и ставки

    На победу «Удинезе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.40, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Аталанты» — 1.76.

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    В прошлом сезоне «Аталанта» дважды обыграла «Удинезе»: со счетом 7:1 дома и 3:2 на выезде. Бергамаски выиграли последние пять матчей с клубом из Удине.

    «Удинезе» не выигрывает с начала декабря, а «Аталанта» последнее поражение потерпела еще в ноябре, прогнозируем, что бергамаски не проиграют.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.65 и ТБ 2,5 за 1.68

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