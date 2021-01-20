«Норвич» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка (к. 1.81) на матч Чемпионшипа 20 января 2021 года

20 января на стадионе «Карроу Роуд» «Норвич» сыграет с «Бристоль Сити» в 25-м туре первенства первой английской лиги. Начало игры — в 21:00 по мск. «Норвич» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» — единоличный лидер второго по значимости дивизиона Англии. У команды 50 очков после 24 матчей и отрыв от ближайшего противника в четыре пункта.

«Канарейки» за последние десять игр с учетом всех турниров теряли очки только в двух встречах. Еще в конце прошлого года они проиграли в гостях 0:1 «Уотфорду» и расписали домашнюю мировую 1:1 с КПР.

После того клуб из города Норидж поочередно обыграл в родных стенах «Барнсли» (1:0) и на выезде «Кардифф» (2:1) в рамках Чемпионшипа, а также одолел «Ковентри» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

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На своей арене «Норвич» в текущем первенстве добился семи победных результатов, четыре раза сыграл вничью и потерпел только одно фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 15:8.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» разместился на девятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды 36 очков и отставание от зоны плей-офф в четыре пункта.

«Зарянки» вышли победителями из своих последних двух встреч. В первой игре нового года они переиграли дома «Портсмут» (2:1) в Кубке Англии, а затем в рамках первенства также в родных стенах одолели «Престон» (2:0).

К слову, у коллектива на данный момент 11-матчевая бескомпромиссная серия, в которой он выиграл пять встреч при шести поражениях. Последняя мировая у него была 25 ноября дома с «Уотфордом» (0:0).

Вне родных стен «Бристоль» в этом чемпионате по пять раз выигрывал и уступал, а также один раз сыграл вничью, забил в этих играх 13 мячей, а пропустил на гол больше.

В первом круге «Норвич» взял верх над «Бристолем» на его поле со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В данной встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» предлагают — 1.68.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.00.

«Канарейки» большинство своих побед одержали в последнее время с разницей в один мяч, а «зарянки» неплохо проводят игры в новом году. Так что гости вполне могут увезти очки из «Карроу Роуд», но все же поставим на «Бристоль» с форой +1.