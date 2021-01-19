«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставка (к. 1.99) на чемпионат Германии по футболу 19 января 2021 года

Леверкузенский «Байер» встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 января на «Бай-Арене», начало — в 22:30 мск. «Байер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В середине декабря леверкузенцы на выезде разгромили «Кельн» (4:0), после чего на своем поле проиграли «Баварии» (1:2). пропустив в компенсированное время.

Новый год «Байер» начал с выездного поражения от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2), а затем на своем поле поделил очки с «Вердером» (1:1).

В последних матчах «Байер» вновь встретился с «Айнтрахтом», но уже в Кубке Германии — 4:1, а затем в гостях уступил берлинскому «Униону» (0:1) в Бундеслиге.

Все прогнозы на Бундеслигу

После 16 матчей Бундеслиги «Байер» с 29 очками на 3-м месте. Разница мячей 30-16, 8 голов забил Лукас Аларио.

«Боруссия» Дортмунд

В середине декабря в команде сменился тренер — Люсьена Фавра уволили, исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет помощник Фавра Эдин Терзич.

Первый свой матч у руля команды он выиграл, победив на выезде «Вердер» (2:1), зато в следующем матче уступил в гостях берлинскому «Униону» (0:1) пропустив в концовке.

Затем, в матче Кубка Германии «Боруссия» на выезде обыграла брауншвейгский «Айнтрахт» (2:0), а в Бундеслиге дома справилась с «Вольфсбургом» (2:0).

В последних матчах дортмундцы на выезде победили «РБ Лейпциг» со счетом 3:1, а вернувшись домой не справились с «Майнцем» (1:1),

Календарь и таблица Бундеслиги

После 16 туров «Боруссия» с 29 очками на 4-м месте в таблице Бундеслиги. Разница мячей 32-20, 12 голов забил Эрлинг Холанд.

Прогноз и ставки

На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Боруссии» — 2.11.

В прошлом сезоне «Боруссия» победила дома 4:0, а «Байер» победил дома 4:3. В Леверкузене «Боруссия» в последних 5 матчах дважды победила и дважды проиграла.

«Байер» выступает довольно неровно в последних матчах, а «Боруссия» после смены тренера нащупывает свою игру, прогнозируем, что дортмундцы не проиграют.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.50 и ТБ 2,5 за 1.57.