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    «Лилово-белые» не пустят «динозавров» на первую строку?

    «Гамбург» — «Оснабрюк». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.50 на матч чемпионата Германии 18 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Оснабрюк»
    «Гамбург» — «Оснабрюк»
    В понедельник, 18 января, в Гамбурге одноименный клуб на «Фолькпаркштадионе» сыграет с «Оснабрюком» в 16-м туре второй немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 22:30 по мск. «Гамбург» — «Оснабрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 18 Января 2021 года
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    «Гамбург»

    «Гамбург» на данный момент находится на второй строке во второй Бундеслиге. У команды на счету 30 очков и отставание от первого «Бохума» в два балла при игре в запасе.

    В прошлые выходные «динозавры» сыграли вничью на выезде с «Нюрнбергом» (1:1), а перед этим они одержали четыре подряд победы в первенстве с общим счетом 11:3.

    На своей территории в этот период «черно-бело-синие» расправились с командами близ зоны вылета — «Зандхаузеном» (4:0) и «Регенсбургом» (3:1), в гостях одолели середняков «Дармштадт» и «Карлсруэ» (по 2:1).

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    Поединки в родных стенах текущего чемпионата принесли «Гамбургу» пять викторий, один мировой результат и два поражения, разница забитых и пропущенных составляет 18:9.

    «Оснабрюк»

    «Оснабрюк» — середняк текущего розыгрыша второй Бундеслиги. У команды на счету 22 очка и комфортный отрыв от опасной зоны, но и до повышения очень далеко.

    У «лилово-белых» сейчас непростой период. За последние пять матчей они потерпели четыре фиаско и раз победили, одолев в гостях «Хольштайн Киль» (2:1), идущий сейчас на четвертом месте.

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    • Поражения в первенстве были на выезде от третьей «Фортуны» (0:3), а также в родных стенах от аутсайдера «Вюрцбургер Кикерс» (2:3) и середняка «Падерборна» (0:1). Еще в этом отрезке состоялся вылет из Кубка Германии от элитного «Кельна» (0:1) в гостях.

    Вне родных стен «Оснабрюк» играет очень даже неплохо, проиграв только раз за восемь встреч. Еще четырежды команда побеждала и трижды сыграла вничью, разница мячей — 11:8.

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    В минувшем сезоне в Гамбурге команды сыграли вничью (1:1), а в Оснабрюке победили хозяева — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гамбурга» — 1.60, победа «Оснабрюка» — 5.70, ничья — 4.10.

    «Оснабрюк» не проиграл ни одного из четырех предыдущих поединков противостояния с «Гамбургом». Прогнозируем, что и на этот раз «лилово-белые» не уступят. Наша ставка на эту игру — Х2.

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