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    Команда Гвардиолы обеспечит результативность

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч АПЛ 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
    Рияд Марез
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 19 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:15 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.15
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  • 8.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне мечтает вернуть себе чемпионскую корону. И шансы на это у команды Хосепа Гвардиолы довольно серьезные.

    Манкунианцы начали демонстрировать привычные высокие результаты, а конкуренты стабильностью не блещут. По потерянным очкам команда отстает в турнирной таблице только от своих земляков.

    У «Манчестер Сити» лучшая в АПЛ оборона. В 16 матчах подопечные Гвардиолы пропустили лишь 13 мячей. Правда, и атакует команда непривычно блекло — только 25 голов.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом матче хозяева сыграют без травмированного Серхио Агуэро. Зато остальные представители основной обоймы в строю и готовы брать максимум.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» как был середняком лиги, так им и остается. Нынешнее 13 место такое положение вещей лишь наглядно подтверждает.

    От зоны вылета команда оторвалась на почтительное расстояние, но и до еврокубков вряд ли доберется. В 18 матчах «Кристал Пэлас» набрал лишь 23 очка.

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    • Тем не менее, с «Манчестер Сити» «Кристал Пэлас» играет не так уж неудачно. В 5 последних поединках команда дважды уступила более статусному оппоненту при одной победе и двух паритетах.

    У гостей немало травмированных. Так что на сей раз будет крайне непросто рассчитывать на положительный исход встречи на «Этихад».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.20, на ничью за 7.27, а на «Кристал Пэлас» — за 16.16

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    «Манчестер Сити» намеревается подняться на самый верх, и вряд ли допустит потерю очков дома.

    «Кристал Пэлас» не лучшим образом действует в атаке, в последних двух матчах не забив ни разу.

    В подобных матчах с результативностью всегда полный порядок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.60

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