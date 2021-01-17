«Алькоркон» — «Валенсия». Прогноз и ставка (к. 2.20) на матч Кубка Испании 17 января 2021 года

17 января в Алькорконе на стадионе «Санто Доминго» «Алькоркон» сыграет с «Валенсией» в рамках 1/16 финала Кубка Короля. Встреча начнется в 20:00 по мск. «Алькоркон» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алькоркон»

«Алькоркон» прошел уже две стадии Кубка Испании. Сперва команда прошла «Леальтад» (2:1), после чего оказалась сильнее «Сарагосы» (2:1).

Клуб, который в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Сегунды в четырех очках от зоны плей-офф, в текущем розыгрыше находится в зоне вылета с 19 очками.

По итогам 20 поединков коллектив занимает 20 место с отставанием в один балл от безопасной 18-й строчки. Только на четыре пункта от выше последнего «Альбасете».

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В шести предыдущих матчах во всех турнирах «Алькоркон» потерпел только одно поражение. При этом в трех случаях он побеждал.

«Валенсия»

В двух предыдущих раундах Кубка левантийцы с трудом обыграли на выезде представителей четвертого дивизиона «Террассу» (4:2) в экстра-тайме и третий — «Еклано» (1:0).

В целом, «Летучие мыши» если и выбираются из кризиса, то медленно. Все потому, что еще перед прошлым туром они были как раз над зоной вылета, а теперь идут на 14-м месте.

До прошлого тура коллектив не знал побед в восьми турах кряду. Неутешительная серия прервалась на прошлых выходных, когда на выезде был обыгран «Вальядолид» (1:0).

Сейчас дела «Валенсии» несколько улучшились, ведь она не знает поражений уже три встречи кряду во всех турнирах. В двух прошлых ей удалось победить.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.