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    «Молотобойцы» продолжат победную поступь

    «Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз и ставка (к. 1.85) на матч АПЛ 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Бернли»
    Мануэль Лансини
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 19 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января, начало — в 18:00 мск. «Вест Хэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.35
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» традиционно начал сезон не лучшим образом, но сейчас несколько улучшил свое турнирное положение. «Молотобойцы» занимают 10 место с 26 очками в активе.

    Мало того, у лондонцев положительная разница забитых и пропущенных мячей — 24:21. С такими показателями можно и за еврокубковую путевку побороться!

    В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм» сотворил сенсацию. На выезде был обыгран совсем неслабый «Эвертон» (0:1).

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    После того «молотобойцы» преуспели еще и в Кубке Англии. Правда, скромный «Стокпорт Каунти» был пройден не без усилий (0:1).

    «Бернли»

    «Бернли» с первых туров борется за выживание в АПЛ. Впрочем, шансы команды преуспеть в этой борьбе выглядят предпочтительно.

    Вот только есть один нюанс, и нюанс огромный. Атака «Бернли» — это что-то страшное. В 16 матчах она наработала лишь на 9 голов. Столько же — только у главного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед».

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    • Минувший тур получился для «Бернли» довольно сложным. Да, команда дала бой «Манчестер Юнайтед», но в итоге уступила (0:1).

    К слову, последняя виктория случилась еще перед самым новым годом. «Бернли» дома минимально переиграл «Шеффилд Юнайтед».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.85, на ничью за 3.62, а на «Бернли» — за 4.78

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    «Вест Хэм» намеревается улучшить статистику в матчах с «Бернли», ведь в последних трех поединках лондонцы неизменно проигрывали.

    «Бернли» крайне слабо атакует, но, вместе с тем, не так много пропускает в свои ворота.

    Гости выглядят откровенно бледно, и вряд ли не смогут выстоять перед натиском «молотобойцев». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 1.85

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