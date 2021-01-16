«Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз и ставка (к. 1.85) на матч АПЛ 16 января 2021 года

«Вест Хэм»
«Вест Хэм» традиционно начал сезон не лучшим образом, но сейчас несколько улучшил свое турнирное положение. «Молотобойцы» занимают 10 место с 26 очками в активе.
Мало того, у лондонцев положительная разница забитых и пропущенных мячей — 24:21. С такими показателями можно и за еврокубковую путевку побороться!
В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм» сотворил сенсацию. На выезде был обыгран совсем неслабый «Эвертон» (0:1).
После того «молотобойцы» преуспели еще и в Кубке Англии. Правда, скромный «Стокпорт Каунти» был пройден не без усилий (0:1).
«Бернли»
«Бернли» с первых туров борется за выживание в АПЛ. Впрочем, шансы команды преуспеть в этой борьбе выглядят предпочтительно.
Вот только есть один нюанс, и нюанс огромный. Атака «Бернли» — это что-то страшное. В 16 матчах она наработала лишь на 9 голов. Столько же — только у главного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед».
Минувший тур получился для «Бернли» довольно сложным. Да, команда дала бой «Манчестер Юнайтед», но в итоге уступила (0:1).
К слову, последняя виктория случилась еще перед самым новым годом. «Бернли» дома минимально переиграл «Шеффилд Юнайтед».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.85, на ничью за 3.62, а на «Бернли» — за 4.78
«Вест Хэм» намеревается улучшить статистику в матчах с «Бернли», ведь в последних трех поединках лондонцы неизменно проигрывали.
«Бернли» крайне слабо атакует, но, вместе с тем, не так много пропускает в свои ворота.
Гости выглядят откровенно бледно, и вряд ли не смогут выстоять перед натиском «молотобойцев». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 1.85