«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 14 января 2021 года

В поединке 18 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Кристал Пэлас» на стадионе «Эмирейтс». Игра состоится 14 января. Стартовый свисток дадут в 23:00 мск. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» продолжают победную серию. Они выиграли четыре матча подряд, пропустив всего один гол. Ситуация явно улучшилась, учитывая, какие результаты были до этого.

«Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:1. После этого «красно-белые» разгромили «Вест Бромвич» 4:0 и одолели «Брайтон» с минимальным результатом.

В прошлом матче «красно-белые» выбили из Кубка Англии «Ньюкасл» (2:0 ДВ).

Все прогнозы на АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» начал подниматься. Сейчас команда занимает 11 место с 23 очками — 7 побед, 8 поражений и 2 ничьи.

«Кристал Пэлас»

У «орлов» нестабильные результаты. Они достаточно много пропустили при малом количестве забитых голов. Сейчас команда Роя Ходжсона занимает 14 место с 22 очками.

«Кристал Пэлас» потерпел поражение в трех из пяти последних выступлений. Гости вылетели из Кубка Англии, уступив «Вулверхэмптону» 0:1. Они проиграли «Ливерпулю» 0:7 и были слабее «Астон Виллы» (0:3).

Положительным результатом можно считать ничью с «Лестером». Матч закончился со счетом 1:1. Также была победа на «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Это была лишь 6 победа команды в 17 турах чемпионата.

«Кристал Пэлас» проиграл два последних выездных матча, не забив при этом ни одного гола.

Прогноз и ставка

За 1.53 букмекеры выставили победу «Арсенала» и за 6.70 они предлагают победу «Кристал Пэлас». Ничья в этом случае оценена в 4.20.

у «Кристал Пэлас» низкий показатель забитых голов. За 5 матчей команда забила только один гол. «Канониры» пропустили всего раз в рамках своей 4-матчевой выигрышной серии.

При таком раскладе давайте заиграем ставку «обе забьют: нет» за 1.82.