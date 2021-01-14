«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 14 января 2021 года

«Арсенал»
«Канониры» продолжают победную серию. Они выиграли четыре матча подряд, пропустив всего один гол. Ситуация явно улучшилась, учитывая, какие результаты были до этого.
«Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:1. После этого «красно-белые» разгромили «Вест Бромвич» 4:0 и одолели «Брайтон» с минимальным результатом.
В прошлом матче «красно-белые» выбили из Кубка Англии «Ньюкасл» (2:0 ДВ).
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» начал подниматься. Сейчас команда занимает 11 место с 23 очками — 7 побед, 8 поражений и 2 ничьи.
«Кристал Пэлас»
У «орлов» нестабильные результаты. Они достаточно много пропустили при малом количестве забитых голов. Сейчас команда Роя Ходжсона занимает 14 место с 22 очками.
«Кристал Пэлас» потерпел поражение в трех из пяти последних выступлений. Гости вылетели из Кубка Англии, уступив «Вулверхэмптону» 0:1. Они проиграли «Ливерпулю» 0:7 и были слабее «Астон Виллы» (0:3).
Положительным результатом можно считать ничью с «Лестером». Матч закончился со счетом 1:1. Также была победа на «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Это была лишь 6 победа команды в 17 турах чемпионата.
«Кристал Пэлас» проиграл два последних выездных матча, не забив при этом ни одного гола.
Прогноз и ставка
За 1.53 букмекеры выставили победу «Арсенала» и за 6.70 они предлагают победу «Кристал Пэлас». Ничья в этом случае оценена в 4.20.
у «Кристал Пэлас» низкий показатель забитых голов. За 5 матчей команда забила только один гол. «Канониры» пропустили всего раз в рамках своей 4-матчевой выигрышной серии.
При таком раскладе давайте заиграем ставку «обе забьют: нет» за 1.82.