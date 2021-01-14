ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне ведет «Атлетико» к титулуТренер, голод и характер: 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании Андре Виллаш-БоашГерой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января
  • 01:13
    • Гол Погба вывел «МЮ» в лидеры АПЛ
  • 01:27
    • «Атлетико» набрал три очка в матче с «Севильей»
  • 01:08
    • «Эвертон» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 23:51
    • СМИ: «Спартаку» предложили услуги экс-тренера «Гамбурга»
  • 23:33
    • ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса
  • 23:17
    • ЦСКА разгромил рижское «Динамо»
  • 22:53
    • «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне
    Все новости спорта

    Будет ли ноль на табло в этом матче?

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
    Киран Тирни
    В поединке 18 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Кристал Пэлас» на стадионе «Эмирейтс». Игра состоится 14 января. Стартовый свисток дадут в 23:00 мск. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    «Канониры» продолжают победную серию. Они выиграли четыре матча подряд, пропустив всего один гол. Ситуация явно улучшилась, учитывая, какие результаты были до этого.

    «Арсенал» победил «Челси» со счетом 3:1. После этого «красно-белые» разгромили «Вест Бромвич» 4:0 и одолели «Брайтон» с минимальным результатом.

    В прошлом матче «красно-белые» выбили из Кубка Англии «Ньюкасл» (2:0 ДВ).

    Все прогнозы на АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» начал подниматься. Сейчас команда занимает 11 место с 23 очками — 7 побед, 8 поражений и 2 ничьи.

    «Кристал Пэлас»

    У «орлов» нестабильные результаты. Они достаточно много пропустили при малом количестве забитых голов. Сейчас команда Роя Ходжсона занимает 14 место с 22 очками.

    «Кристал Пэлас» потерпел поражение в трех из пяти последних выступлений. Гости вылетели из Кубка Англии, уступив «Вулверхэмптону» 0:1. Они проиграли «Ливерпулю» 0:7 и были слабее «Астон Виллы» (0:3).

  • Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • Самые главные итоги сумасшедшего 2020 года
  • 05/01/2021

    • Положительным результатом можно считать ничью с «Лестером». Матч закончился со счетом 1:1. Также была победа на «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Это была лишь 6 победа команды в 17 турах чемпионата.

    «Кристал Пэлас» проиграл два последних выездных матча, не забив при этом ни одного гола.

    Прогноз и ставка

    За 1.53 букмекеры выставили победу «Арсенала» и за 6.70 они предлагают победу «Кристал Пэлас». Ничья в этом случае оценена в 4.20.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    у «Кристал Пэлас» низкий показатель забитых голов. За 5 матчей команда забила только один гол. «Канониры» пропустили всего раз в рамках своей 4-матчевой выигрышной серии.

    При таком раскладе давайте заиграем ставку «обе забьют: нет» за 1.82.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Бублик — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПАОК — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брентфорд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021
    «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 13.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.82.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры