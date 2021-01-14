ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне ведет «Атлетико» к титулуТренер, голод и характер: 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании Андре Виллаш-БоашГерой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов Серхио АгуэроТрансферный дайджест. 5-11 января
  • 01:13
    • Гол Погба вывел «МЮ» в лидеры АПЛ
  • 01:27
    • «Атлетико» набрал три очка в матче с «Севильей»
  • 01:08
    • «Эвертон» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 23:51
    • СМИ: «Спартаку» предложили услуги экс-тренера «Гамбурга»
  • 23:33
    • ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса
  • 23:17
    • ЦСКА разгромил рижское «Динамо»
  • 22:53
    • «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне
    Все новости спорта

    Претенденты на серебро поделят очки?

    «Арис» — АЕК. Прогноз и ставка с коэффициентом 3.08 на матч чемпионата Греции 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на «Арис» — АЕК
    «Арис» — АЕК
    В четверг, 14 января, в 16-м туре греческой Суперлиги «Арис» в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис» сыграет с афинским АЕКом «Зволле». Начало — в 20:30 по мск. «Арис» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арис»

    После 15 сыгранных туров «Арис» с 33 очками находится на второй строке в турнирной таблице греческой Суперлиги. От лидера он отстает на много, а преследователи дышат в спину.

    Клуб из города Салоники в текущем первенства выиграл десять встреч, три раза делил очки с оппонентами и дважды уходил с поля поверженным, забил 22 мяча, а пропустил лишь девять.

    Одно из фиаско случилось в начале этого года, когда «боги войны» неожиданно проиграли аутсайдеру «Ламии» в гостях (0:2). После этого они дома переиграли середняка «Волос» (2:0) и накануне расписали выездную мировую с «Яниной» (0:0), которая идет 11 из 16 участников.

    Все прогнозы на футбол

    На «Клеантис Викелидис» в текущем чемпионате Греции «Арис» выступает неплохо, выиграв пять игр при одной ничьей и поражении (от первого «Олимпиакоса» 1:2), разница мячей — 11:5.

    АЕК

    АЕК находится на четвертой позиции в турнирной таблице греческого первенства, уступая три балла своему предстоящему противнику.

    За всю турнирную дистанцию коллектив из столицы девять раз победил, а также по три раза играл вничью и проигрывал, забил в этих матчах 25 мячей, а пропустил 16.

  • Трансферный дайджест. 5-11 января
  • Переберется ли бомбардир «Манчестер Сити» в Париж, переманит ли «Реал» вундеркинда из «Ренна», отправится ли форвард «Лиона» в Мадрид и другие трансферные новости последних дней
  • 11/01/2021

    • За последние шесть матчей Суперлиги «желто-черные» потерпели лишь одно фиаско, в начале года получив разгром в Пирее от «Олимпиакоса» (0:3). После этой неудачи они по 1:0 переиграли аутсайдеров первенства «Панетоликос» дома и «Ламию» в гостях.

    Вне родных стен АЕК в этом розыгрыше Суперлиги пока играет бескомпромиссно, выиграв пять встреч при двух проигрышах, разница забитых и пропущенных — 10:8.

    В минувшем сезоне АЕК выиграл у «Ариса» в Салониках (4:1), а в Афинах команды расписали мировую — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АЕКа предлагают — 2.60.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    На викторию «Ариса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.08.

    Прогнозируем, что поединок команд, ведущих борьбу за медали чемпионата, закончится мировым исходом.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Бублик — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПАОК — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брентфорд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хольштайн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Кьеза стал героем матча
  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
    • 20:48 07/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021
    «Арис» — АЕК 13.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.08.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры