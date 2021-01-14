«Арис» — АЕК. Прогноз и ставка с коэффициентом 3.08 на матч чемпионата Греции 14 января 2021 года

В четверг, 14 января, в 16-м туре греческой Суперлиги «Арис» в Салониках на стадионе «Клеантис Викелидис» сыграет с афинским АЕКом «Зволле». Начало — в 20:30 по мск. «Арис» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

После 15 сыгранных туров «Арис» с 33 очками находится на второй строке в турнирной таблице греческой Суперлиги. От лидера он отстает на много, а преследователи дышат в спину.

Клуб из города Салоники в текущем первенства выиграл десять встреч, три раза делил очки с оппонентами и дважды уходил с поля поверженным, забил 22 мяча, а пропустил лишь девять.

Одно из фиаско случилось в начале этого года, когда «боги войны» неожиданно проиграли аутсайдеру «Ламии» в гостях (0:2). После этого они дома переиграли середняка «Волос» (2:0) и накануне расписали выездную мировую с «Яниной» (0:0), которая идет 11 из 16 участников.

Все прогнозы на футбол

На «Клеантис Викелидис» в текущем чемпионате Греции «Арис» выступает неплохо, выиграв пять игр при одной ничьей и поражении (от первого «Олимпиакоса» 1:2), разница мячей — 11:5.

АЕК

АЕК находится на четвертой позиции в турнирной таблице греческого первенства, уступая три балла своему предстоящему противнику.

За всю турнирную дистанцию коллектив из столицы девять раз победил, а также по три раза играл вничью и проигрывал, забил в этих матчах 25 мячей, а пропустил 16.

За последние шесть матчей Суперлиги «желто-черные» потерпели лишь одно фиаско, в начале года получив разгром в Пирее от «Олимпиакоса» (0:3). После этой неудачи они по 1:0 переиграли аутсайдеров первенства «Панетоликос» дома и «Ламию» в гостях.

Вне родных стен АЕК в этом розыгрыше Суперлиги пока играет бескомпромиссно, выиграв пять встреч при двух проигрышах, разница забитых и пропущенных — 10:8.

В минувшем сезоне АЕК выиграл у «Ариса» в Салониках (4:1), а в Афинах команды расписали мировую — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АЕКа предлагают — 2.60.

На викторию «Ариса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.08.

Прогнозируем, что поединок команд, ведущих борьбу за медали чемпионата, закончится мировым исходом.