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    Порадуют ли «Вулверхэмптон» и «Эвертон» результативным футболом?

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз (к. 3.85) и ставки на чемпионат Англии 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
    «Вулверхэмптон» выиграл только один из семи последних матчей в АПЛ
    «Вулверхэмптон» встретится на своем поле с «Эвертоном» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 12 января, начало — в 23:15 мск. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Января 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 23:15 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
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    «Вулверхэмптон»

    Текущий сезон складывается для «Вулверхэмптона» пока не так успешно, как предыдущий. После 17-ти сыгранных матчей команда занимает в таблице АПЛ всего лишь 13-е место.
    С одной стороны, «Вулверхэмптон» очень часто показывает действительно топовый футбол, но результат есть далеко не всегда.

    В последних семи турах у команды Нуну Эшпириту Санту всего лишь одна победа. В середине декабря «волки» выиграли у «Челси».

    На данный момент безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в АПЛ составляет уже четыре матча. Она включает в себя в том числе домашнюю ничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

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    Также можно вспомнить, встречу с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 1 января, когда «Вулверхэмптон» пропустил единственный гол за считанные секунды до финального свистка. «Вулверхэмптону» действительно часто не везет в текущем чемпионате.

    «Эвертон»

    Тем временем «Эвертон» находится на седьмом месте, набрав в 16-ти матчах 29 очков. При этом от продолжающего лидировать «Ливерпуля» «ириски» отстают всего лишь на четыре очка, имея игру в запасе.

    Сложно сказать, чем это все закончится, но, учитывая особенности текущего сезона, а также тренерский опыт Карло Анчелотти, «Эвертон» может запросто финишировать даже в топ-4.

    Новый год «Эвертон» начал с домашнего поражения от «Эвертона», но перед этим у команды Анчелотти было четыре победы кряду. В середине декабря «Эвертон» по очереди обыграл «Челси», «Лестер» и «Арсенал», при этом пропустив лишь один мяч. Это, можно сказать, серьезная заявка на успех.

    «Эвертон» в восьми гостевых матчах АПЛ одержал пять побед.

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в предстоящем матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Эвертона» — за 3.04.

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    Говоря объективно, в этом матче лучше воздержаться от ставки на исход — шансы действительно 50 на 50.

    При этом эксперты почему-то сомневаются, что игра будет результативной. А зря, поскольку и хозяева, и гости очень бодро бегут в атаку.

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.34. В таких случаях, когда ждут, что в игре будет один или максимум два гола, часто все получается как раз наоборот.

    И еще ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.50. А также ставка на обе забьют во втором тайме за 3.85.

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