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    В Фуншале «Спортинг» столкнется с трудностями?

    «Маритиму» — «Спортинг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Кубка Португалии 12 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Маритиму» — «Спортинг»
    Нуну Сантуш
    В ночь с 11 на 12 января «Маритиму» в городе Фуншал на стадионе «Душ Баррейруш» сыграет с лиссабонским «Спортингом» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. «Маритиму» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маритиму»

    «Маритиму» подходит с этому поединку после гостевого поражения от «Браги» со счетом 1:2 в рамках чемпионата Португалии. Этим фиаско команда прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    «Львы Мадейры» в этот удачный для себя период смогли сперва добились трех викторий и одну встречу завершили мировым исходом, поделив очки на своей территории с «Боавиштой» — 0:0.

    В турнирной таблице португальского первенства клуб из города Фуншал с 14 очками находится на восьмой строке, однако опасную зону он опережает всего лишь на три балла.

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    Отметим, что «Мартиму» преодолел в этом кубковом розыгрыше уже два раунда. На этих этапа островитянам противостояли команды из низших лиг, которых удалось одолеть только по итогам овертайма.

    «Спортинг»

    «Спортинг» является лидером текущего чемпионата Португалии. Команда выиграла в первенстве 11 игр при двух ничьих и опережает дуэт преследователей на четыре балла.

    К данной встрече «львы» подходят с серий из шести викторий, где был пропущен всего лишь один гол. Так в своем последнем проведенном поединке они в гостях переиграли 2:0 «Насьональ».

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    • Коллектив из Лиссабона также преодолел две стадии в текущем Кубке Португалии. Обе встречи он выиграл крупно. На первом этапе разгромил 7:1 представителя третьей лига, а затем одолел 3:0 «Пасуш де Феррейра».

    В прошлом розыгрыше чемпионата страны в Фуншале команды расписали мировую (1:1), а в Лиссабоне победили «львы» — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают перевес гостям: победа «Спортинга» — 1.95, победа «Маритиму» — 3.25, ничья — 3.35.

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    Проход: «Спортинга» — 1.60; «Маритиму» — 2.40.

    Очные противостояния этих клубов в последнее время не приносят большого количества забитых мячей. Так что и от данного поединка мы не ждем верхового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,5.

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