«Борнмут» — «Миллуолл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч английского Чемпионшипа 12 января 2021 года

Во вторник, 12 января, в 23-м туре первого английского дивизиона «Борнмут» на «Виталити» примет «Миллуолл». Начало — в 22:45 по мск. «Борнмут» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Бормут» с 41 зачетным пунктом идет на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от второй строки на два очка при игре в запасе.

За последние восемь проведенных встреч «вишни» потерпели лишь одно фиаско, когда в конце декабря они уступили на выезде «Брентфорду» со счетом 1:2. Еще в этот период они пять раз победили и дважды сыграли вничью.

Обе игры 2021 года коллектив выиграл. Сперва в рамках первенства он в гостях переиграл «Сток Сити» со счетом 1:0, а затем на своей арене разгромили «Олдхэм» (4:1) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

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Домашние встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Борнмуту» семь викторий, два мировых исхода и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 20:8.

«Миллуолл»

«Миллуолл» имеет в своем зачете 25 набранных очков, с которыми разместился в середине турнирной таблице на расстоянии двух викторий от зоны вылета.

Непосредственно перед этой игрой «львы» одолели в Кубке Англии коллектив из пятого дивизиона на его арене со счетом 2:0. А перед этим не могли выиграть в двух поединках подряд.

Так еще в конце прошлого года клуб из Лондона расписал мировую на своей территории с «Ноттингемом» (1:1), а в первом матче первенства этого года уступил дома со счетом 1:2 «Ковентри».

Вне родных стен «Миллуолл» в этом розыгрыше Чемпионшипа добился четырех викторий, трижды проиграл и столько же встреч завершил вничью, разница мячей — 9:8.

Последний раз эти клубы играли между собой в 2017 году. И тогда в рамках Кубка Англии «Миллуол» дома разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 1.71.

На викторию «Миллуолла» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.84.

Прогнозируем, что «вишни» обыграют на своем поле лондонцев и вернут себе вторую позицию в турнирке.