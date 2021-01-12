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    «Вишни» вернут себе вторую строчку?

    «Борнмут» — «Миллуолл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч английского Чемпионшипа 12 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Миллуолл»
    «Борнмут»
    Во вторник, 12 января, в 23-м туре первого английского дивизиона «Борнмут» на «Виталити» примет «Миллуолл». Начало — в 22:45 по мск. «Борнмут» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Января 2021 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
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  • 4.90
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    «Борнмут»

    «Бормут» с 41 зачетным пунктом идет на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от второй строки на два очка при игре в запасе.

    За последние восемь проведенных встреч «вишни» потерпели лишь одно фиаско, когда в конце декабря они уступили на выезде «Брентфорду» со счетом 1:2. Еще в этот период они пять раз победили и дважды сыграли вничью.

    Обе игры 2021 года коллектив выиграл. Сперва в рамках первенства он в гостях переиграл «Сток Сити» со счетом 1:0, а затем на своей арене разгромили «Олдхэм» (4:1) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

    Все прогнозы на футбол

    Домашние встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Борнмуту» семь викторий, два мировых исхода и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 20:8.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» имеет в своем зачете 25 набранных очков, с которыми разместился в середине турнирной таблице на расстоянии двух викторий от зоны вылета.

    Непосредственно перед этой игрой «львы» одолели в Кубке Англии коллектив из пятого дивизиона на его арене со счетом 2:0. А перед этим не могли выиграть в двух поединках подряд.

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    • Так еще в конце прошлого года клуб из Лондона расписал мировую на своей территории с «Ноттингемом» (1:1), а в первом матче первенства этого года уступил дома со счетом 1:2 «Ковентри».

    Вне родных стен «Миллуолл» в этом розыгрыше Чемпионшипа добился четырех викторий, трижды проиграл и столько же встреч завершил вничью, разница мячей — 9:8.

    Последний раз эти клубы играли между собой в 2017 году. И тогда в рамках Кубка Англии «Миллуол» дома разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Миллуолла» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.84.

    Прогнозируем, что «вишни» обыграют на своем поле лондонцев и вернут себе вторую позицию в турнирке.

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