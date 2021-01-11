«Уэска» — «Бетис». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Испании 11 января 2021 года

«Уэска» встретится на своем поле с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 января, начало — в 23:00 мск. «Уэска» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска», как ни старалась, все-таки постепенно скатилась на последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

И если на старте сезона, было не очень понятно, на что способна эта команда, то сейчас уже очевидно, что перспективы у нее не самые радужные.

Одна победа в 17-ти турах — с такими результатами сохранить место в элитном дивизионе будет крайне проблематично.

«Уэска» при этом самая дружелюбная команда Ла Лиги — девять из 17-ти матчей с ее участием завершились вничью.

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В последних четырех турах (сразу после единственной победы — над «Алавесом») «Уэска» трижды уступила и один раз сыграла вничью.

«Бетис»

Тем временем «Бетис» находится на 11-м месте, набрав к этому моменту 20 очков. В данном случае можно сказать, что это крепкий середняк.

В прошлом туре «Бетис» показал характер в дерби против «Севильи», матч завершился вничью 1:1. А перед этим был настоящий триллер в игре против «Леванте» — 4:3, правда, не в пользу «Бетиса».

У «Бетиса» были ужасные результаты в октябре и особенно в ноябре, но постепенно команда Мануэля Пеллегрини пришла в себя. В шести предыдущих турах ей удалось набрать восемь очков.

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Но, если что, «Бетис» проиграл пять из шести последних матчей на выезде. И пропускает «Бетис» в гостях катастрофически много.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают победу «Уэски» за 2.90, на ничью можно поставить за 3.32, а на «Бетис» — за 2.55.

На самом деле, матч крайне сложный для ставок, но мы все равно рискнем и предложим свой вариант.

Ставка — победа «Уэски» за 2.90. Да, у хозяев не все получается, есть куча проблем, но у «Бетиса» их явно не меньше. Команда Пеллегрини уже неоднократно разочаровывала в подобных матчах. В общем, типичный середняк, который не будет напрягаться в каждом туре.

Не исключено, что все решит один гол, поэтому можно рассмотреть ставку на победу «Уэски» с точным счетом 1:0 за 8.30.