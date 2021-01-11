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    Сможет ли «Уэска» выиграть у «Бетиса»?

    «Уэска» — «Бетис». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Испании 11 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Бетис»
    «Уэска» в 17-ти матчах одержала только одну победу
    «Уэска» встретится на своем поле с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 января, начало — в 23:00 мск. «Уэска» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Января 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Уэска»

    «Уэска», как ни старалась, все-таки постепенно скатилась на последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

    И если на старте сезона, было не очень понятно, на что способна эта команда, то сейчас уже очевидно, что перспективы у нее не самые радужные.

    Одна победа в 17-ти турах — с такими результатами сохранить место в элитном дивизионе будет крайне проблематично.

    «Уэска» при этом самая дружелюбная команда Ла Лиги — девять из 17-ти матчей с ее участием завершились вничью.

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    В последних четырех турах (сразу после единственной победы — над «Алавесом») «Уэска» трижды уступила и один раз сыграла вничью.

    «Бетис»

    Тем временем «Бетис» находится на 11-м месте, набрав к этому моменту 20 очков. В данном случае можно сказать, что это крепкий середняк.

    В прошлом туре «Бетис» показал характер в дерби против «Севильи», матч завершился вничью 1:1. А перед этим был настоящий триллер в игре против «Леванте» — 4:3, правда, не в пользу «Бетиса».

    У «Бетиса» были ужасные результаты в октябре и особенно в ноябре, но постепенно команда Мануэля Пеллегрини пришла в себя. В шести предыдущих турах ей удалось набрать восемь очков.

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    Но, если что, «Бетис» проиграл пять из шести последних матчей на выезде. И пропускает «Бетис» в гостях катастрофически много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают победу «Уэски» за 2.90, на ничью можно поставить за 3.32, а на «Бетис» — за 2.55.

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    На самом деле, матч крайне сложный для ставок, но мы все равно рискнем и предложим свой вариант.

    Ставка — победа «Уэски» за 2.90. Да, у хозяев не все получается, есть куча проблем, но у «Бетиса» их явно не меньше. Команда Пеллегрини уже неоднократно разочаровывала в подобных матчах. В общем, типичный середняк, который не будет напрягаться в каждом туре.

    Не исключено, что все решит один гол, поэтому можно рассмотреть ставку на победу «Уэски» с точным счетом 1:0 за 8.30.

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