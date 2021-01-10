«Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.87 на матч Серии А 10 января 2021 года

«Удинезе»
Удинцы давненько не демонстрируют симпатичных результатов. Вот и нынешний сезон не является исключением — 13 место.
«Удинезе» за выживание не борется, но и подъем вверх команде вряд ли по силам. Правда, последняя победа случилась еще месяц назад.
Тогда фриуланцы на выезде переиграли кризисное «Торино» (2:3). После этого блеклые ничьи стали перемешиваться с поражениями.
Команда не так много пропускает, но и атакует слабо. Так что в матче с неаполитанцами хозяевам вряд ли светит что-то позитивное.
«Наполи»
«Наполи» в минувшем туре дома сенсационно уступил «Специи» (1:2). Команда Дженнаро Гаттузо буквально подарила три очка аутсайдеру Серии А.
То поражение еще аукнется неаполитанцам весной, да и нынешнее 6 место видится, скорее, промежуточным провалом. К тому же, еще не так давно «Наполи» воспринималось в качестве борца за самые высокие места.
«Наполи» обороняется весьма неплохо — 15 пропущенных мячей в 15 матчах. При этом забивает команда Гаттузо не так часто — 32 гола.
Последний свой выездной поединок команда провела в отличном стиле. Соперник в лице «Кальяри» был попросту сметен с газона — 1:4.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.87, на ничью за 3.68, а на «Парму» — за 4.38
Хозяева постараются взять очки, но, очевидно, будут рады даже ничьей.
«Наполи» намеревается как можно быстрее вернуться в лидирующую группу, так что будет настраиваться исключительно на победный исход.
Гости явно намереваются реабилитироваться за неудачу минувшего тура. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.87