«Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.87 на матч Серии А 10 января 2021 года

«Удинезе» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 января, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Удинцы давненько не демонстрируют симпатичных результатов. Вот и нынешний сезон не является исключением — 13 место.

«Удинезе» за выживание не борется, но и подъем вверх команде вряд ли по силам. Правда, последняя победа случилась еще месяц назад.

Тогда фриуланцы на выезде переиграли кризисное «Торино» (2:3). После этого блеклые ничьи стали перемешиваться с поражениями.

Все прогнозы на Серию А

Команда не так много пропускает, но и атакует слабо. Так что в матче с неаполитанцами хозяевам вряд ли светит что-то позитивное.

«Наполи»

«Наполи» в минувшем туре дома сенсационно уступил «Специи» (1:2). Команда Дженнаро Гаттузо буквально подарила три очка аутсайдеру Серии А.

То поражение еще аукнется неаполитанцам весной, да и нынешнее 6 место видится, скорее, промежуточным провалом. К тому же, еще не так давно «Наполи» воспринималось в качестве борца за самые высокие места.

«Наполи» обороняется весьма неплохо — 15 пропущенных мячей в 15 матчах. При этом забивает команда Гаттузо не так часто — 32 гола.

Последний свой выездной поединок команда провела в отличном стиле. Соперник в лице «Кальяри» был попросту сметен с газона — 1:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.87, на ничью за 3.68, а на «Парму» — за 4.38

Хозяева постараются взять очки, но, очевидно, будут рады даже ничьей.

«Наполи» намеревается как можно быстрее вернуться в лидирующую группу, так что будет настраиваться исключительно на победный исход.

Гости явно намереваются реабилитироваться за неудачу минувшего тура. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.87