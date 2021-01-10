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    Реабилитация «Наполи»?

    «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.87 на матч Серии А 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Наполи»
    Калиду Кулибали
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 января, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Января 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.88
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    Удинцы давненько не демонстрируют симпатичных результатов. Вот и нынешний сезон не является исключением — 13 место.

    «Удинезе» за выживание не борется, но и подъем вверх команде вряд ли по силам. Правда, последняя победа случилась еще месяц назад.

    Тогда фриуланцы на выезде переиграли кризисное «Торино» (2:3). После этого блеклые ничьи стали перемешиваться с поражениями.

    Все прогнозы на Серию А

    Команда не так много пропускает, но и атакует слабо. Так что в матче с неаполитанцами хозяевам вряд ли светит что-то позитивное.

    «Наполи»

    «Наполи» в минувшем туре дома сенсационно уступил «Специи» (1:2). Команда Дженнаро Гаттузо буквально подарила три очка аутсайдеру Серии А.

    То поражение еще аукнется неаполитанцам весной, да и нынешнее 6 место видится, скорее, промежуточным провалом. К тому же, еще не так давно «Наполи» воспринималось в качестве борца за самые высокие места.

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  • 04/01/2021

    • «Наполи» обороняется весьма неплохо — 15 пропущенных мячей в 15 матчах. При этом забивает команда Гаттузо не так часто — 32 гола.

    Последний свой выездной поединок команда провела в отличном стиле. Соперник в лице «Кальяри» был попросту сметен с газона — 1:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.87, на ничью за 3.68, а на «Парму» — за 4.38

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    Хозяева постараются взять очки, но, очевидно, будут рады даже ничьей.

    «Наполи» намеревается как можно быстрее вернуться в лидирующую группу, так что будет настраиваться исключительно на победный исход.

    Гости явно намереваются реабилитироваться за неудачу минувшего тура. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.87

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