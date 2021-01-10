«Сан-Паулу» — «Сантос». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на чемпионат Бразилии 10 января 2021 года

«Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Сантосом» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 10 января, начало — в 22:00 мск. «Сан-Паулу» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

Лидер чемпионата Бразилии не намерен сдавать свои позиции. Вот «Сан-Паулу» и пыжится вовсю, дабы как можно на большее расстояние оторваться от конкурентов.

56 очков в активе дают неплохие перспективы в чемпионской гонке, особенно если учесть комфортный отрыв в 6 пунктов от ближайшего преследователя. Впрочем, играть еще немало.

Правда, минувший тур для «Сан-Паулу» получился неудачным. Вряд ли кто-то мог ожидать такого конфуза от лидера, который уступил «Брагантино» (4:2).

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«Сан-Паулу» сейчас играет без нескольких важных игроков. Но даже с таким количеством травмированных нужно до минимума исключить очковые потери. Иначе чемпионства не видать…

«Сантос»

«Сантос» на текущий момент занимает 8 место. Такое турнирное положение для столь статусного клуба — явно не лучшая диспозиция, и это еще мягко сказано.

В активе у команды 39 очков, но с этим багажом подъем в первую четверку выглядит проблематичным. Тем более, не в пользу идет и двойная загруженность.

«Сантос» участвует в Кубке Либертадорес, где в последнем матче расписал сухую мировую с «Бокой Хуниорс». А вот в чемпионате Бразилии последний матч принес лишь ничью с «Сеарой» (1:1).

Выезд в гости к лидеру — уже вызов для «Сантоса». Вероятно, гости дадут бой сильному оппоненту, и вполне способны добиться ничейного результата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сан-Паулу» за 1.48, на ничью за 4.05, а на «Сантос» — за 7.20

«Сан-Паулу» в последних матчах выглядит не столь мощно, подтверждением чего стала неудача в минувшем туре.

«Сантос» играет нестабильно, но будет максимально стремиться подняться в турнирной таблице.

Минувший тур обнажил проблемы лидера, чем гости попытаются воспользоваться в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Сантоса» +1.5 с коэффициентом 1.61