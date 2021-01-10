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    «Леванте» — «Эйбар». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.08 на матч чемпионата Испании 10 января 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Эйбар»
    Жозе Моралес
    10 января на стадионе «Сьюдад де Валенсия» местный «Леванте» схлестнется с «Эйбаром» в 18-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Леванте» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Января 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 16:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.27
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Леванте»

    Накануне «Леванте» пробился в 1/16 финала Кубка Испании, одолев в гостях коллектив из третьей лиги (2:1). В своей последней игре Примеры валенсийцы проиграли в гостях «Вильярреалу» — 1:2.

    Перед проигрышем «подводникам», «лягушки» не знали горечи неудач на протяжении четырех встреч, победив в этом отрезке в трех из них, где две игры пришлись на чемпионат страны.

    По итогам 16 сыгранных матчей они находятся на 13 позиции в турнирной таблице испанского первенства, имея в своей копилке 18 очков, однако зона вылета находится на расстоянии двух баллов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» выступает неплохо, проиграв только раз за семь поединков. Еще трижды он победил и три раза сыграл вничью. Разница мячей составляет в них 12:9.

    «Эйбар»

    «Эйбар» имеет на своем счету на один набранный балл больше, чем предстоящий противник и находится на строку выше в турнирной таблице.

    «Оружейники» также в Кубке Испании продвинулись по турнирной сетке. Однако они имели определенные проблемы с коллективом из третьей лиги, выиграв только по итогам овертайма — 4:3 ОТ.

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    • В двух последних матчах чемпионата коллектив разжился четырьмя пунктами, сыграв вничью 1:1 в гостях с «Барселоной», а также одолев на своей территории «Гранаду» со счетом 2:0.

    Вне родных стен «Эйбар» в текущем чемпионате Испании добыл три виктории, столко же раз играл вничью и дважды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 10:8.

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    В минувшем сезоне в Валенсии эти клубы сыграли вничью 0:0, а на поле «Эйбара» выиграли хозяева — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.33, победа «Эйбара» — 3.33, ничья — 3.48.

    Оба коллектив в последнее время радуют высокой результативностью. Прогнозируем, что данный поединок превысит тотал голов в 2,5.

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