«Анкарагюджю» — «Истанбул ББ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.98 на матч чемпионата Турции 10 января 2021 года

10 января в Анкаре на стадионе «Эрьяман» «Анкарагюджю» сразится с «Истанбул ББ» в 18-м туре турецкой Суперлиги. Начало — в 16:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Истанбул ББ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анкарагюджю»

На данный момент «Анкарагюджю» находится в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной строки команда отстает на четыре пункта.

«Желто-синие» в последнее время уступили только лидерам первенства. С командами средней руки они потеряли очки только в одной игре, в середине декабря сыграв вничью с «Генчлербирлиги» (1:1).

А вот в четырех остальных встречах клуб из Анкары неизменно побеждал. Так на своем поле он переиграл 4:3 «Коньяспор», 2:0 «Хатаяспор» и 3:1 «Малатьяспор», а также положили на лопатки в гостях «Денизлиспор» — 2:1.

Все прогнозы на футбол

Домашние матчи принесли «Анкарагюджю» три виктории, одну мировую и четыре фиаско, разница забитых и пропущенных — 12:11.

«Истанбул ББ»

Действующий чемпион Турции проваливает этот чемпионат. Сейчас он идет на 14 позиции в турнирной таблице, опережая всего на четыре балла зону вылета.

В минувшем туре первенства «Истанбул ББ» смог дома минимально одолеть последнюю команду первенства — «Эрзурум» со счетом 1:0.

Этой викторий «оранжевые» прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции, в которой они четыре раза проиграли и трижды сыграли вничью.

Вне родных стен коллектив из Стамбула смог разжиться всего лишь двумя победными результатами, одну игру закончил вничью и пять раз проиграл, разница мячей — 8:16.

В прошлом сезоне обе встречи выиграл «Истанбул ББ» с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Истанбул ББ» — 1.90, победа «Анкарагюджю» — 3.95, ничья — 3.90.

Действующий чемпион находится сейчас в таком плачевном состоянии, что даже аутсайдер способен отобрать у него очки. Наша ставка и прогноз — 1Х.