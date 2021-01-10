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    Действующий чемпион продолжит свое падение?

    «Анкарагюджю» — «Истанбул ББ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.98 на матч чемпионата Турции 10 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Истанбул ББ»
    Игрок «Анкарагюджю»
    10 января в Анкаре на стадионе «Эрьяман» «Анкарагюджю» сразится с «Истанбул ББ» в 18-м туре турецкой Суперлиги. Начало — в 16:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Истанбул ББ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Января 2021 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 16:00 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Анкарагюджю»

    На данный момент «Анкарагюджю» находится в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной строки команда отстает на четыре пункта.

    «Желто-синие» в последнее время уступили только лидерам первенства. С командами средней руки они потеряли очки только в одной игре, в середине декабря сыграв вничью с «Генчлербирлиги» (1:1).

    А вот в четырех остальных встречах клуб из Анкары неизменно побеждал. Так на своем поле он переиграл 4:3 «Коньяспор», 2:0 «Хатаяспор» и 3:1 «Малатьяспор», а также положили на лопатки в гостях «Денизлиспор» — 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Домашние матчи принесли «Анкарагюджю» три виктории, одну мировую и четыре фиаско, разница забитых и пропущенных — 12:11.

    «Истанбул ББ»

    Действующий чемпион Турции проваливает этот чемпионат. Сейчас он идет на 14 позиции в турнирной таблице, опережая всего на четыре балла зону вылета.

    В минувшем туре первенства «Истанбул ББ» смог дома минимально одолеть последнюю команду первенства — «Эрзурум» со счетом 1:0.

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    • Этой викторий «оранжевые» прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции, в которой они четыре раза проиграли и трижды сыграли вничью.

    Вне родных стен коллектив из Стамбула смог разжиться всего лишь двумя победными результатами, одну игру закончил вничью и пять раз проиграл, разница мячей — 8:16.

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    В прошлом сезоне обе встречи выиграл «Истанбул ББ» с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Истанбул ББ» — 1.90, победа «Анкарагюджю» — 3.95, ничья — 3.90.

    Действующий чемпион находится сейчас в таком плачевном состоянии, что даже аутсайдер способен отобрать у него очки. Наша ставка и прогноз — 1Х.

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