«Сток Сити» — «Лестер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на Кубок Англии 9 января 2021 года

«Сток Сити»
«Сток Сити» все мечтает вернуться в АПЛ, но пока никак не выходит. Зато в Кубке Англии можно знатно «пошуметь», выбив из розыгрыша кого-то из представителей элиты.
Матч с «лисами» — прекрасная мотивация проявить свои лучшие качества. Тем более, последний свой поединок в Чемпионшип команда проиграла — минимально «Борнмуту».
Даже на своем поле представителю второго по рангу дивизиона будет крайне сложно. Шанс пройти дальше имеется, но для этого должно совпасть слишком многое…
… Например, если «Лестер» приедет в гости не в оптимальном составе. Правда, здесь не все так однозначно.
«Лестер»
«Лестер» борется за чемпионский титул, но пока это все вилами по воде писано. Хватит ли Варди и компании мощности для такого результата?!
В минувшем туре АПЛ команда на выезде переиграла «Ньюкасл» (1:2). Сейчас «лисы» занимают 3 место в турнирной таблице.
Наверняка тренерский штаб гостей прибегнет к ротации состава. Например, некоторые лидеры могут появиться на поле лишь в самом крайнем случае.
Вероятно, в этом поединке без голов не обойдется. Наверняка хотя бы один из них случится еще до перерыва.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.81, на ничью за 3.45, а на «Сток Сити» — за 4.55.
«Сток Сити» наверняка не будет отсиживаться в обороне, ведь в родных стенах у команды есть шанс сотворить сенсацию.
«Лестер» неплохо атакует, и наверняка будет верен себе и в этом поединке.
Обе команды явно не собираются осторожничать, так что счет будет открыт достаточно быстро. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60 0