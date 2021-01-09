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    «Лисы» начнут резво?

    «Сток Сити» — «Лестер». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на Кубок Англии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Лестер»
    Джонни Эванс
    «Сток Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 9 января, начало — в 18:00 мск. «Сток Сити» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» все мечтает вернуться в АПЛ, но пока никак не выходит. Зато в Кубке Англии можно знатно «пошуметь», выбив из розыгрыша кого-то из представителей элиты.

    Матч с «лисами» — прекрасная мотивация проявить свои лучшие качества. Тем более, последний свой поединок в Чемпионшип команда проиграла — минимально «Борнмуту».

    Даже на своем поле представителю второго по рангу дивизиона будет крайне сложно. Шанс пройти дальше имеется, но для этого должно совпасть слишком многое…

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    … Например, если «Лестер» приедет в гости не в оптимальном составе. Правда, здесь не все так однозначно.

    «Лестер»

    «Лестер» борется за чемпионский титул, но пока это все вилами по воде писано. Хватит ли Варди и компании мощности для такого результата?!

    В минувшем туре АПЛ команда на выезде переиграла «Ньюкасл» (1:2). Сейчас «лисы» занимают 3 место в турнирной таблице.

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    • Наверняка тренерский штаб гостей прибегнет к ротации состава. Например, некоторые лидеры могут появиться на поле лишь в самом крайнем случае.

    Вероятно, в этом поединке без голов не обойдется. Наверняка хотя бы один из них случится еще до перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.81, на ничью за 3.45, а на «Сток Сити» — за 4.55.

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    «Сток Сити» наверняка не будет отсиживаться в обороне, ведь в родных стенах у команды есть шанс сотворить сенсацию.

    «Лестер» неплохо атакует, и наверняка будет верен себе и в этом поединке.

    Обе команды явно не собираются осторожничать, так что счет будет открыт достаточно быстро. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60 0

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