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    Продолжит ли «Ньюкасл» проигрывать на «Эмирейтс»?

    «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч Кубка Англии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ньюкасл»
    «Ньюкасл»
    В 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» на стадионе «Эмирейтс». Матч в Лондоне запланирован на 9 января 20:30 по мск. «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2021 года
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    «Арсенал»

    В середине декабря «канониры» дома, играя в меньшинстве, поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1), а затем проиграли на выезде «Эвертону» (1:2).

    После этого «Арсенал» на своем поле сначала вылетел из Кубка лиги, проиграв в 1/4 финала «Манчестер Сити» (4:1), зато потом победил «Челси» (3:1) в лондонском дерби в рамках АПЛ.

    В последних матчах «Арсенал» в гостях не без труда одолел «Брайтон» (1:0), а затем разгромил «Вест Бромвич» (4:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 17 туров АПЛ «Арсенал» с 23 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 20-19, 7 голов на счету Александра Ляказетта, еще по 3 гола забили Букайо Сака и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» последний раз побеждали в начале декабря, обыграв дома «Вест Бромвич», после чего выдали шестиматчевую серию без побед, начавшуюся выездным разгромом от «Лидса» (2:5).

    Затем «Ньюкасл» дома поделил очки с «Фулхэмом» в АПЛ — 1:1, и вылетел из Кубка лиги, уступив в четвертьфинале выступающему в Чемпионшипе «Брентфорду» (0:1).

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    • Гостевой матч АПЛ с «Манчестер Сити» подопечные Стива Брюса проиграли со счетом 0:2, а вот в домашней встрече с «Ливерпулем» отстояли безголевую ничью.

    В последнем матче «Ньюкасл» дома уступил «Лестеру» (1:2) и с 19 очками после 16 матчей идет на 15-м месте. Разница мячей 18-26, 8 голов забил Каллум Уилсон.

    Прогноз и ставки

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью в основное время — 4.40, а на победу «Ньюкасла» — 5.60.

    За проход «канониров» дают 1.24, за успех «Ньюкасла» — 3.85.

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    В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл оба матча с «Ньюкаслом»: 4:0 дома и 1:0 на выезде. На «Эмирейтс» «сороки» проигрывают уже 8 матчей подряд — последняя победа была в 2010 году.

    «Канониры» выходят из кризиса, а «Ньюкасл» глубоко в нем завяз, так что прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.71 и ТБ 2,5 за 1.58. 0

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