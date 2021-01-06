«Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 января 2021 года

В среду, 6 января, «Сент-Этьен» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Жеффруа-Гишар», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 18 очков.

«Зеленые» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в 17 турах.

В декабрьских матчах команда Клода Пюэля одолела «Бордо» (2:1), а также разошлась миром с «Дижоном» (0:0), «Анже» (0:0), «Нимом» (2:2) и «Монако» (2:2).

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После травм у «Сент-Этьена» восстанавливаются Габриэл Да Силва, Иванн Макон, Панайотис Рецос и Вахби Хазри. Дисквалификацию отбывают Махди Камара и Иван Нею.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 35 очками.

На счету парижан одиннадцать побед, две ничьи и четыре поражения в 17 сыгранных турах.

В прошлом месяце действующие чемпионы обыграли «Монпелье» (3:1), «Лорьян» (2:0) и «Страсбур» (4:0), поделили очки с «Лиллем» (0:0), а также уступили «Лиону» (0:1).

Во время короткой новогодней паузы Маурисио Почеттино сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера парижан.

В лазарете «Пари Сен-Жермен» находятся Хуан Бернат, Данилу, Абду Диалло, Мауро Икарди, Преснель Кимпембе, Лейвен Кюрзава, Неймар, Леандро Паредес, Рафинья, Пабло Сарабия и Алессандро Флоренци.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.39, победа «Сент-Этьена» — 6.90, ничья — 5.30.

К новогодней паузе парижане подошли на третьем месте в турнирной таблице, которое не отвечает амбициям клуба. Из-за этого руководство и приняло решение расстаться с Томасом Тухелем.

Перед новым наставником стоят вполне конкретные задачи — вернуть лидерство и защитить титул, а также успешно выступить в Лиге чемпионов.

У Маурисио Почеттино имеются определенные кадровые проблемы. В частности, он, вероятно, не сможет рассчитывать на Неймара. Однако у него хватает качественных исполнителей, способных обыграть «Сент-Этьен». Наш прогноз и ставка — «победа "Пари Сен-Жермен" и тотал больше 2,5» за 1.93.

Еще один интересный вариант — «тайм-матч: П2П2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.97. 0