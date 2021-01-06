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    Насколько успешным будет дебют Почеттино?

    «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — ПСЖ
    Маурисио Почеттино
    В среду, 6 января, «Сент-Этьен» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Жеффруа-Гишар», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Января 2021 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 18 очков.

    «Зеленые» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в 17 турах.

    В декабрьских матчах команда Клода Пюэля одолела «Бордо» (2:1), а также разошлась миром с «Дижоном» (0:0), «Анже» (0:0), «Нимом» (2:2) и «Монако» (2:2).

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    После травм у «Сент-Этьена» восстанавливаются Габриэл Да Силва, Иванн Макон, Панайотис Рецос и Вахби Хазри. Дисквалификацию отбывают Махди Камара и Иван Нею.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 35 очками.

    На счету парижан одиннадцать побед, две ничьи и четыре поражения в 17 сыгранных турах.

    В прошлом месяце действующие чемпионы обыграли «Монпелье» (3:1), «Лорьян» (2:0) и «Страсбур» (4:0), поделили очки с «Лиллем» (0:0), а также уступили «Лиону» (0:1).

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    • Во время короткой новогодней паузы Маурисио Почеттино сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера парижан.

    В лазарете «Пари Сен-Жермен» находятся Хуан Бернат, Данилу, Абду Диалло, Мауро Икарди, Преснель Кимпембе, Лейвен Кюрзава, Неймар, Леандро Паредес, Рафинья, Пабло Сарабия и Алессандро Флоренци.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.39, победа «Сент-Этьена» — 6.90, ничья — 5.30.

    К новогодней паузе парижане подошли на третьем месте в турнирной таблице, которое не отвечает амбициям клуба. Из-за этого руководство и приняло решение расстаться с Томасом Тухелем.

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    Перед новым наставником стоят вполне конкретные задачи — вернуть лидерство и защитить титул, а также успешно выступить в Лиге чемпионов.

    У Маурисио Почеттино имеются определенные кадровые проблемы. В частности, он, вероятно, не сможет рассчитывать на Неймара. Однако у него хватает качественных исполнителей, способных обыграть «Сент-Этьен». Наш прогноз и ставка — «победа "Пари Сен-Жермен" и тотал больше 2,5» за 1.93.

    Еще один интересный вариант — «тайм-матч: П2П2». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.97. 0

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