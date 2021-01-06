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    Как сыграют середняки Сегунды?

    «Малага» — «Овьедо». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч Кубка Испании 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Овьедо»
    Адриан Гонсалес
    В 1/32 финала Кубка Короля «Малага» на «Ла Росаледа» сыграет с «Овьедо». Встреча, которая пройдет 6 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Малага» — «Овьедо».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Января 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 23:00 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    «Малага»

    «Малага» уже убрала со своего пути одного соперника в этом Кубке Испании. Еще в середине декабря она в гостях разгромила третьелиговый коллектив «Корухо» со счетом 4:0.

    После того поединка «анчоусы» провели две встречи в Сегунде, обе завершив вничью. Так сперва они дома поделили очки с «Логронесом» (0:0), а затем расписали мировую в гостях с «Альбасете» — 1:1.

    В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании команда идет в середине, имея на своем счету 27 очков после 20 проведенных встреч.

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    Стоит отметить, что домашние матчи не особо хороша даются «Малаге» в текущем сезоне. В девяти играх она одержала только две виктории.

    «Овьедо»

    «Овьедо» на предыдущем этапе кубкового розыгрыша не без проблем справился с представителем четвертой лиги «Корией», победив в гостях с разницей только в один мяч — 3:2.

    Затем «карбайонцы» уже в рамках Сегунды проиграли на выезде «Понферрадине» со счетом 0:1 и расписали результативную мировую на своей арене с одним из лидеров лиги — «Мальоркой» (2:2).

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    • «Синие» в турнирной таблице второго дивизиона Испании находятся на строку ниже своего предстоящего противника, имея на своем счету на один пункт меньше.

    Вне родных стен в текущем сезоне «Овьедо» на данный момент имеет полный паритет, выиграв три игры при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 8:8.

    В прошлом сезоне Сегунды «Малага» дома выиграла (2:1), а в Овьедо была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Малаги» — 2.26, победа «Овьедо» — 3.10, ничья — 3.15.

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    Проход: «Малаги» — 1.66; «Овьедо» — 2.14.

    За последние восемь очных встреч этих клубов только один раз было забито меньше двух мячей. Так что и от данной встречи ожидаем не один результативный удар. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0

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