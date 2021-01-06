«Малага» — «Овьедо». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч Кубка Испании 6 января 2021 года

В 1/32 финала Кубка Короля «Малага» на «Ла Росаледа» сыграет с «Овьедо». Встреча, которая пройдет 6 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Малага» — «Овьедо».

«Малага»

«Малага» уже убрала со своего пути одного соперника в этом Кубке Испании. Еще в середине декабря она в гостях разгромила третьелиговый коллектив «Корухо» со счетом 4:0.

После того поединка «анчоусы» провели две встречи в Сегунде, обе завершив вничью. Так сперва они дома поделили очки с «Логронесом» (0:0), а затем расписали мировую в гостях с «Альбасете» — 1:1.

В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании команда идет в середине, имея на своем счету 27 очков после 20 проведенных встреч.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что домашние матчи не особо хороша даются «Малаге» в текущем сезоне. В девяти играх она одержала только две виктории.

«Овьедо»

«Овьедо» на предыдущем этапе кубкового розыгрыша не без проблем справился с представителем четвертой лиги «Корией», победив в гостях с разницей только в один мяч — 3:2.

Затем «карбайонцы» уже в рамках Сегунды проиграли на выезде «Понферрадине» со счетом 0:1 и расписали результативную мировую на своей арене с одним из лидеров лиги — «Мальоркой» (2:2).

«Синие» в турнирной таблице второго дивизиона Испании находятся на строку ниже своего предстоящего противника, имея на своем счету на один пункт меньше.

Вне родных стен в текущем сезоне «Овьедо» на данный момент имеет полный паритет, выиграв три игры при трех ничьих и поражениях, разница мячей — 8:8.

В прошлом сезоне Сегунды «Малага» дома выиграла (2:1), а в Овьедо была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Малаги» — 2.26, победа «Овьедо» — 3.10, ничья — 3.15.

Проход: «Малаги» — 1.66; «Овьедо» — 2.14.

За последние восемь очных встреч этих клубов только один раз было забито меньше двух мячей. Так что и от данной встречи ожидаем не один результативный удар. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0