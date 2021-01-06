Болонья — Удинезе. Прогноз (к. 2.02) и ставки на чемпионат Италии 6 января 2021 года

«Болонья» встретится на своем поле с «Удинезе» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Болонья — Удинезе.

«Болонья»

Текущий сезон «Болонья» проводит как настоящий середняк. Успешные матчи постоянно чередуются с неудачными. И судя по всему, ситуация вряд ли изменится.

После 15-ти туров «Болонья» с 16 очками занимает в таблице Серии А 12-е место.

Глобальные выводы пока рано делать, но, по всей видимости, за сохранение прописки в элитном дивизионе команда Синиши Михайловича может не переживать.

Четыре предыдущих матча с участием «Болоньи» завершились вничью, в том числе домашняя встреча с «Аталантой», по ходу которой гости вели 2:0, но в итоге «россоблу» ушли от поражения.

Нулевая ничья с «Фиорентиной», скорее, тоже позитивный момент, чем негативный.

Последний раз «Болонья» побеждала еще в конце ноябре, когда с трудом выиграла на своем поле у «Кротоне». И это был один из двух матчей, в которых подопечные Михайловича не пропустили ни одного мяча.

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А пропускает «Болонья» довольно много — 27 мячей в 15-ти турах.

«Удинезе»

«Удинезе» в этом плане выделяется в лучшую сторону. Команда из Удине в 14-ти матчах пропустила 21 мяч. Правда, в таблице фриульцы находятся только на 13-й строчке, но имея при этом игру в запасе.

«Удинезе» здорово провел ноябрьский отрезок, с победы начал декабрь. Но потом что-то снова пошло не так.

Команда Луки Готти ни разу не выиграла в четырех предыдущих турах. Более того, после ничьих с «Кротоне» и «Кальяри» были поражения от «Беневенто» и «Ювентуса».

В семи гостевых матчах «Удинезе» набрал восемь очков. В принципе, для такого же середняка, как и «Болонья», это нормально.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. И на хозяев, и на гостей можно поставить за 2.82. Ничью предлагают за 3.18.

Тот случай, когда спорить просто неуместно. Это действительно один из тех матчей, в которых нет смысла ставить на исход. Хотя чаще в этом противостоянии в последнее время побеждал «Удинезе». Но вряд ли статистика станет хорошим помощником в данной ситуации.

В битве середняков лучше всего ставить на статистику. Например, на фолы или желтые карточки.

Ставка — тотал желтых карточек больше 4,5 за 2.02.

Либо же ставка на удаление за 3.76. Спокойным матч точно не будет. 0