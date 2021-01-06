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    Удастся ли «Барсе» победить в Бильбао?

    «Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Барселона»
    Антуан Гризманн
    В перенесенном матче 2-го тура Примеры «Атлетик» будет принимать «Барселону». Матч пройдет 6 января 2021 года. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 06 Января 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.87
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» начал новый год с минимальной победы над «Эльче», которая была одержана 3 января — 1:0.

    2020-й баски заканчивали менее удачно — 1:1 с «Вильярреалом» и 0:1 против «Реал Сосьедада».

    В турнирной таблице Примеры после 17 матчей «Атлетик» занимает девятое место. У команды в активе 21 очко. Забито и пропущено по 19 голов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле в этом сезоне «Атлетик» не играет вничью — 5 побед и 3 поражения.

    «Барселона»

    «Барселона» в своем первом матче в этом году обыграла «Уэску» со счетом 1:0.

    Прошлый год каталонцы завершали разгромом «Вальядолида» (3:0) и ничьей в матче против «Эйбара» (1:1).

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    • В Примере «Барса» на данный момент провела 16 матчей, набрала 28 очков и отстает от лидирующего «Атлетико» на 10 очков (у мадридцев при этом сыграно на матч меньше). «Барселона» забила 30 голов (больше всех наряду с «Реалом»), а пропустила 15.

    На выезде в текущем чемпионате у «Барселоны» 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 4,48 на победу «Атлетика», 3,96 — на ничью и 1,85 — на «Барселону».

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    Выезды в Бильбао, как правило, получаются для «Барселоны» не самыми простыми. Так, в трех последних матчах против «Атлетика» в гостях каталонцы смогли выиграть лишь раз при одной ничьей и одном поражении. Вряд ли стоит ждать легкой прогулки для «Барсы» и в этот раз.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Барселоны» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,90. 0

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