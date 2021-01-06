«Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол 6 января 2021 года

В перенесенном матче 2-го тура Примеры «Атлетик» будет принимать «Барселону». Матч пройдет 6 января 2021 года. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Барселона».

«Атлетик»

«Атлетик» начал новый год с минимальной победы над «Эльче», которая была одержана 3 января — 1:0.

2020-й баски заканчивали менее удачно — 1:1 с «Вильярреалом» и 0:1 против «Реал Сосьедада».

В турнирной таблице Примеры после 17 матчей «Атлетик» занимает девятое место. У команды в активе 21 очко. Забито и пропущено по 19 голов.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле в этом сезоне «Атлетик» не играет вничью — 5 побед и 3 поражения.

«Барселона»

«Барселона» в своем первом матче в этом году обыграла «Уэску» со счетом 1:0.

Прошлый год каталонцы завершали разгромом «Вальядолида» (3:0) и ничьей в матче против «Эйбара» (1:1).

В Примере «Барса» на данный момент провела 16 матчей, набрала 28 очков и отстает от лидирующего «Атлетико» на 10 очков (у мадридцев при этом сыграно на матч меньше). «Барселона» забила 30 голов (больше всех наряду с «Реалом»), а пропустила 15.

На выезде в текущем чемпионате у «Барселоны» 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 4,48 на победу «Атлетика», 3,96 — на ничью и 1,85 — на «Барселону».

Выезды в Бильбао, как правило, получаются для «Барселоны» не самыми простыми. Так, в трех последних матчах против «Атлетика» в гостях каталонцы смогли выиграть лишь раз при одной ничьей и одном поражении. Вряд ли стоит ждать легкой прогулки для «Барсы» и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч — победа «Барселоны» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,90. 0