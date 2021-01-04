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    Выиграет ли «Ливерпуль» свой первый матч в 2021 году?

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 4 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
    Жоэль Матип
    В понедельник, 4 января, «Саутгемптон» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 26 очков.

    «Святые» одержали семь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 16 турах.

    В четырех последних матчах команда Ральфа Хазенхюттля разошлась миром с «Арсеналом» (1:1), «Фулхэмом» (0:0) и «Вест Хэмом» (0:0), а также уступила «Манчестер Сити» (0:1).

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    После травм у «Саутгемптона» восстанавливаются Янник Вестергор и Нэйтан Редмонд.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 33 набранными очками.

    На счету «красных» девять побед, шесть ничьих и одно поражение в 16 сыгранных турах.

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    • Начиная с Рождества подопечные Юргена Клоппа поделили очки с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0), хотя перед этим обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и «Кристал Пэлас» (7:0).

    В лазарете мерсисайдцев находятся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Диогу Жота, Жоэль Матип, Наби Кейта и Константинос Цимикас.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.66, победа «Саутгемптона» — 5.00, ничья — 4.30.

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    На выезде «красные» выступают не так убедительно, как дома, но мы не можем упускать из виду уровень игры «святых», которые в последнее время слабо выглядят на фоне грандов.

    Нам кажется, что у подопечных Клоппа, несмотря на все проблемы в обороне, больше шансов победить, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Ливерпуля" с форой -1» за 2.17.

    Также мы бы попробовали ставку «обе команды забьют» за 1.70. «Саутгемптон» редко сохраняет ворота в неприкосновенности в домашних матчах, тогда как «Ливерпуль» должен пострадать из-за ослабленной травмами обороны. 0

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