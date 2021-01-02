«Вильярреал» — «Леванте». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.77 на матч чемпионата Испании 2 января 2021 года

В 17-м туре испанской Примеры «Вильярреал» дома сыграет с «Леванте». Встреча, которая состоится 2 января на стадионе «Керамика», начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Леванте».

«Вильярреал»

«Вильярреал» с 26 зачетными пунктами идет пятой в турнирной таблице чемпионата Испании, но топ-4 уступает только по дополнительным показателям.

В своем последнем проведенном поединке (29 декабря) «желтая субмарина» уступила на выезде «Севилье» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали 19-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длилась с конца сентября.

Перед неудачей с «нервионцами», «подводники» расписали домашнюю мировую с «Атлетиком» (1:1), а туром ранее одолели в Памплоне «Осасуну» — 3:1.

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В родных стенах «Вильярреал» в текущем розыгрыше Примеры еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при таком же количестве мировых исходов, разница мячей — 12:6.

«Леванте»

У «Леванте» на счету находится 18 набранных пунктов, позволяющие коллективу находится в середине турнирной таблице Примеры, на 12 месте.

Отметим, что за последние десять встреч первенства «лягушки» уступили лишь раз, когда в середине декабря потерпели выездное фиаско от «Барселоны» со счетом 0:1.

После того клуб из Валенсии сыграл вничью с «Уэской» (1:1) в гостях, а также обыграл на своей территории «Реал Сосьедад» (2:1) и «Бетис» (4:3) в последнем туре чемпионата.

На выезде в текущем розыгрыше Примеры «Леванте» добыл только одну викторию, еще трижды сыграл вничью и четыре раза уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных — 8:12.

В минувшем чемпионате Испании эти клубы обменялись домашними виктории с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.77, победа «Леванте» — 5.30, ничья — 4.14.

Прогнозируем, что «подводники» исправятся за фиаско от «Севильи», обыграв в родных стенах середняка первенства. Наша ставка на эту игру — П1. 0