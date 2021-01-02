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    «Рейнджерс» снова переиграет «Селтик»?

    «Рейнджерс» — «Селтик». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.10 на матч чемпионата Англии по футболу 2 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Селтик»
    Стивен Джеррард
    2 января состоится главное противостояние шотландской Премьер-лиги — «Рейнджерс» сыграет с «Селтиком». Поединок будет проводиться на стадионе «Айброкс» в Глазго. Начало в 15:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Селтик».

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» остается главным претендентом на титул чемпиона Шотландии. Команда Стивена Джеррарда занимает первое место с 59 баллами. Отрыв от «кельтов» составляет 16 пунктов. Хозяева ни разу не проигрывали в этом сезоне. Клуб победил в 19 из 21 матча турнира.

    За прошедший отрезок сезона в чемпионате коллектив из Глазго забил 56 голов и пропустил всего пять. Вдобавок «Рейнджерс» имеет 13-матчевую серию побед.

    В последних матчах «плюшевые мишки» обыгрывали «Сент-Миррен» (2:0), «Сент-Джонстон» (3:0), «Хиберниан» (1:0) и «Мотеруэлл» (3:1).

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    В домашних стенах «светло-синие» пропустили только раз за 10 туров, забив при этом 32 гола.

    «Селтик»

    «Кельты» пока отбывают второй номер. У них 43 пункта на счету. Подопечные Нила Леннона выиграли 13 матчей, 4 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение (от «Рейнджерс»). В чемпионате у «бело-зеленых» сейчас 4-матчевая победная серия.

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    • «Селтик» разгромил «Гамильтон» и «Данди Юнайтед» с одинаковым результатом 3:0. Помимо этого были победы над «Росс Каунти» и «Килмарноком» (2:0). 20 декабря «обручи» взяли Кубок Шотландии, обыграв в серии пенальти «Хартс» (4:3 П).

    На выезде гости еще не проигрывали. У них 6 побед и 3 ничьи. При этом пропущено всего 8 мячей.

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    У команды травмированы Кристофер Жульен и Джеймс Форрест.

    Прогноз и ставка

    Победу «Рейнджерс» букмекеры выставили за 2.10, тогда как победу «Селтика» они оценили коэффициентом 3.45. Ничья котируется с коэффициентом 3.50.

    «Рейнджерс» выиграл две последние очные встречи — 2:1 и 2:0. Команда Джеррарда идет на отличной серии, имея прекрасную форму. Ставим на победу «Джерс» за 2.10.

    Лишь в одном из пяти матчей между этими командами забивалось больше двух голов. Мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.88. 0

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