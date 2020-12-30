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    «Ньюкасл» и «Ливерпуль» могут подарить результативный футбол

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз с коэффициентом 1.77 на тоталы в АПЛ 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
    Мохамед Салах
    «Ньюкасл» будет принимать «Ливерпуль» в 16-м туре АПЛ. Матч пройдет на «Сент-Джеймс Парк» 30 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2020 года
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    «Ньюкасл»

    Безвыигрышная серия «Ньюкасла» на данный момент насчитывает четыре матча: три — в АПЛ и один — в Кубке лиги.

    В рамках АПЛ «сороки» проиграли «Лидсу» (2:5), сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1), а также проиграли «Ман Сити» (0:2). А в четвертьфинале Кубка лиги «Ньюкасл» вылетел от «Брентфорда» (0:1).

    В таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 13-е место — у команды в активе 18 очков в 14 играх. Забито 17 голов, а пропущено 24.

    Все прогнозы на АПЛ

    На своем поле в этом сезоне «Ньюкасл» проигрывает столь же часто, как и побеждает — 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в АПЛ не проигрывает с октября — после единственного в сезоне поражения от «Астон Виллы» «красные» не уступали в 11 матчах подряд.

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    • В трех последних турах «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), разгромил «Кристал Пэлас» (7:0), а также сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

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  • 28/12/2020

    • На вершине таблицы АПЛ «Ливерпулю» удалось немного оторваться от преследователей — мерсисайдцы набрали 32 очка в 15 матчах и на 3 очка опережают «Эвертон». У «красных» забито 37 голов, а пропущено 20.

    В гостях у «Ливерпуля» в этом розыгрыше АПЛ 6 побед при 1 ничьей и 1 поражении.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» букмекеры дают коэффициент 11,50, на ничью — 6,00, а на победу «Ливерпуля» — 1,31.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Ньюкасл» с одинаковым счетом 3:1.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 голов с коэффициентом 1,77. 0

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