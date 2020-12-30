«Эльче» — «Реал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.98 на матч чемпионата Испании по футболу 30 декабря 2020 года

В среду, 30 декабря, «Эльче» на своем поле примет «Реал» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Мануэль Мартинес Валеро», начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Эльче» — «Реал».

«Эльче»

Ноябрь «Эльче» завершил домашней ничьей с «Кадисом» (1:1), играя тайм в меньшинстве, а декабрь начал безголевой ничьей с «Вильярреалом» на выезде.

Затем подопечные Хорхе Альмирона проиграли «Гранаде» (0:1) дома в Ла Лиге, а в Кубке Испании обыграли «Буньоль» со счетом 2:1.

В последних матчах «Эльче» на выезде проиграл мадридскому «Атлетико» (1:3), а потом дома поделил очки с «Осасуной» (2:2).

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После 13 сыгранных матчей Примеры «Эльче» с 15 очками на 16-м месте. Разница мячей 12-16. Три гола забил Фидель.

«Реал»

После поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов, «Реал» в декабре выдал шестиматчевую победную серию, которая началась с выездной победы над «Севильей» (1:0).

Затем мадридцы в Лиге чемпионов одолели дома менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и вышли из группы, а в Примере победили в мадридском дерби «Атлетико» (2:0) на своем поле.

Домашняя серия матчей продолжилась победой над «Атлетиком» со счетом 3:1, после чего с тем же счетом «Реал» обыграл на выезде «Эйбар».

В последнем матче мадридцы дома справились с «Гранадой» (2:0) и с 32 оками идут вторыми, уступая «Атлетико» по доп показателям. Разница мячей 27-14, 8 голов у Карима Бензема.

Прогноз и ставки

На победу «Эйбара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 10.00, на ничью — 5.80, а на победу «Реала» — 1.20.

Последний раз команды встречались в сезоне 2014/15 — «Реал» победил дома со счетом 5:1 и на выезде со счетом 2:0.

«Эльче» проиграл все 4 встречи с «Реалом». Прогнозируем, что мадридский клуб продлит свою победную серию.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.55. 0