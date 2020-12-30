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    Прервется ли победная серия «Реала» в Эльче?

    «Эльче» — «Реал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.98 на матч чемпионата Испании по футболу 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Реал»
    «Реал»
    В среду, 30 декабря, «Эльче» на своем поле примет «Реал» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Мануэль Мартинес Валеро», начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Эльче» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Декабря 2020 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 23:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Эльче»

    Ноябрь «Эльче» завершил домашней ничьей с «Кадисом» (1:1), играя тайм в меньшинстве, а декабрь начал безголевой ничьей с «Вильярреалом» на выезде.

    Затем подопечные Хорхе Альмирона проиграли «Гранаде» (0:1) дома в Ла Лиге, а в Кубке Испании обыграли «Буньоль» со счетом 2:1.

    В последних матчах «Эльче» на выезде проиграл мадридскому «Атлетико» (1:3), а потом дома поделил очки с «Осасуной» (2:2).

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    После 13 сыгранных матчей Примеры «Эльче» с 15 очками на 16-м месте. Разница мячей 12-16. Три гола забил Фидель.

    «Реал»

    После поражения от «Шахтера» (0:2) в Лиге чемпионов, «Реал» в декабре выдал шестиматчевую победную серию, которая началась с выездной победы над «Севильей» (1:0).

    Затем мадридцы в Лиге чемпионов одолели дома менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и вышли из группы, а в Примере победили в мадридском дерби «Атлетико» (2:0) на своем поле.

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    • Домашняя серия матчей продолжилась победой над «Атлетиком» со счетом 3:1, после чего с тем же счетом «Реал» обыграл на выезде «Эйбар».

    В последнем матче мадридцы дома справились с «Гранадой» (2:0) и с 32 оками идут вторыми, уступая «Атлетико» по доп показателям. Разница мячей 27-14, 8 голов у Карима Бензема.

    Прогноз и ставки

    На победу «Эйбара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 10.00, на ничью — 5.80, а на победу «Реала» — 1.20.

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    Последний раз команды встречались в сезоне 2014/15 — «Реал» победил дома со счетом 5:1 и на выезде со счетом 2:0.

    «Эльче» проиграл все 4 встречи с «Реалом». Прогнозируем, что мадридский клуб продлит свою победную серию.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.55. 0

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