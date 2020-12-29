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    «Терьеры» с «бродягами» обменяются голами

    «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкберн Роверс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на Чемпионшип 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкберн Роверс»
    Льюис Хотлби
    «Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкберн Роверс».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2020 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Хаддерсфилд Таун»

    В минувшем туре «Хаддерсфилд Таун» на выезде уступил «Барнсли» (2:1). Между тем, команда пока находится в привычной для себя группе середняков лиги.

    В активе у команды 28 очков, но «терьеры» испытывают видимые трудности в обороне. Пропущено уже 29 мячей при 25 забитых.

    Дома команда выступает вполне неплохо. Даже если брать отдельно декабрь, «Хаддерсфилд» дома «приложил» «КПР», «Шеффилд Уэнсдей» и «Уотфорд».

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    С «Блэкберн Роверс» отношения можно охарактеризовать, как вполне успешные для «Хаддерсфилда». Последние 5 свиданий окончились двумя победами команды при трех ничьих.

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» все пытается побороться за зону плей-офф, но выходит не ахти. Вроде бы команда набирает ход, блистает арендованный у «Ливерпуля» Харви Эллиот, но пока — только место на экваторе таблицы.

    Отставание от заветного 6 места составляет 7 очков. Дабы его преодолеть, «бродягам» срочно нужно улучшать свои результаты. Как минимум, брать свое в матчах с заведомо более слабыми оппонентами.

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    • В предыдущем туре «Блэкберн Роверс» расписал мировую с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1). Тот результат разочаровал болельщиков клуба, но в нынешнем сезоне далеко еще не все потеряно.

    «Бродяги» уже месяц не выигрывают на чужих полях. Последнее такого рода достижение случилось в конце ноября, когда был разгромлен «Престон» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.34, на ничью за 3.50, а на «Хаддерсфилд» — за 3.09.

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    «Хаддерсфилд» весьма успешно противостоит «Блэкберну», и, разумеется, постарается добыть положительный результат и в этом матче.

    «Блэкберн Роверс» нестабилен, но все же, едет в гости к «Хаддерсфилду», как минимум, за пополнением очкового багажа.

    Обе команды довольно активно действуют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.80 0

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