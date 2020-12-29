«Хаддерсфилд Таун» — «Блэкберн Роверс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на Чемпионшип 29 декабря 2020 года

«Хаддерсфилд Таун»
В минувшем туре «Хаддерсфилд Таун» на выезде уступил «Барнсли» (2:1). Между тем, команда пока находится в привычной для себя группе середняков лиги.
В активе у команды 28 очков, но «терьеры» испытывают видимые трудности в обороне. Пропущено уже 29 мячей при 25 забитых.
Дома команда выступает вполне неплохо. Даже если брать отдельно декабрь, «Хаддерсфилд» дома «приложил» «КПР», «Шеффилд Уэнсдей» и «Уотфорд».
С «Блэкберн Роверс» отношения можно охарактеризовать, как вполне успешные для «Хаддерсфилда». Последние 5 свиданий окончились двумя победами команды при трех ничьих.
«Блэкберн Роверс»
«Блэкберн Роверс» все пытается побороться за зону плей-офф, но выходит не ахти. Вроде бы команда набирает ход, блистает арендованный у «Ливерпуля» Харви Эллиот, но пока — только место на экваторе таблицы.
Отставание от заветного 6 места составляет 7 очков. Дабы его преодолеть, «бродягам» срочно нужно улучшать свои результаты. Как минимум, брать свое в матчах с заведомо более слабыми оппонентами.
В предыдущем туре «Блэкберн Роверс» расписал мировую с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1). Тот результат разочаровал болельщиков клуба, но в нынешнем сезоне далеко еще не все потеряно.
«Бродяги» уже месяц не выигрывают на чужих полях. Последнее такого рода достижение случилось в конце ноября, когда был разгромлен «Престон» (0:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.34, на ничью за 3.50, а на «Хаддерсфилд» — за 3.09.
«Хаддерсфилд» весьма успешно противостоит «Блэкберну», и, разумеется, постарается добыть положительный результат и в этом матче.
«Блэкберн Роверс» нестабилен, но все же, едет в гости к «Хаддерсфилду», как минимум, за пополнением очкового багажа.
Обе команды довольно активно действуют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.80 0