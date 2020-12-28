«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2020 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 28 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».

«Кристал Пэлас»

Представители южной части Лондона после 15 матчей Премьер-лиги имеют в копилке 18 баллов. В турнирной таблице «стекольщики» занимают 13 место.

В конце ноября «Кристал Пэлас» остался без очков в двух встречах кряду. В тех поединках «орлы» потерпели поражения от «Бернли» (0:1) и «Ньюкасла» (0:2).

А зиму команда Роя Ходжсона встретила разгромной победой над «Вест Бромвичем» (5:1). После яркого номера в матче с ослабленным противником лондонский клуб больше не побеждал.

Все прогнозы на АПЛ

Эта серия длится уже четыре тура. В двух играх «Кристал Пэлас» скатал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). А в последних поединках коллектив Ходжсона был разбит «Ливерпулем» (0:7) и «Астон Виллой» (0:3).

«Лестер»

В своих 15 поединках клуб из Лестера набрал 29 очков. На данный момент команда находится на втором месте. Ее ближайшими преследователями являются «МЮ», «Эвертон» и «Манчестер Сити».

В последних пяти матчах Премьер-лиги «Лестер» добыл три победы, а также по разу проиграл и скатал ничью. В первой встрече чемпионата в декабре «лисы» взяли верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

После этого поединка была финальная игра группового раунда ЛЕ. В ней синие хлопнули АЕК (2:0) и заняли первое место в квартете G. В 12-м туре АПЛ «Сити» разбил «Брайтон» (3:0).

А 13-й матч текущего сезона оказался для «Лестера» несчастливым. На «Кинг Пауэр» хозяева влетели «Эвертону» (0:2). В последних турах «лисы» обыграли «Тоттенхэм» (2:0) и расписали мировую с «МЮ» (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Кристал Пэлас» в этой встрече оценивается в 3.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.64, а на победу «Лестера» — 2.03.

После неприятного периода, в ходе которого «лисы» раздавали очки всем нуждающимся, команда Роджерса пришла в себя и сейчас выглядит собраннее.

Это помогло ей закрепиться на втором месте. В матче с «Пэлас», который в последнее время выигрывает редко, гость должны забивать парочку мячей и увозить из столицы 3 балла. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лестера» больше 1.5 с коэффициентом 1.92. 0