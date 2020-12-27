«Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на Примейра-лигу 27 декабря 2020 года

«Белененсеш»
«Белененсеш» пребывает на 10 месте в турнирной таблице. 11 очков — показатель крайне слабый, тем паче, гандикап от зоны вылета составляет только 2 очка.
Атака — бич команды. Всего 5 голов в 10 матчах — ужасающая результативность. Впрочем, в обороне «Белененсеш» — один из лучших в лиге. Команда пропустила лишь 7 мячей.
Минувший тур команде не удался. Выезд в гости к «Маритиму» очков не принес — поражение с минимальным счетом. Зато в Кубке Португалии «Белененсеш» в овертайме переиграл «Эшпинью» (3:0).
Со «Спортингом» команда играет неудачно. Вот уже на протяжении 6 матчей неизменно побеждает более статусный оппонент.
«Спортинг»
«Спортинг» находится на 1 месте в турнирной таблице, и, в кои-то веки, рассматривается в качестве реального претендента на чемпионский трон. В активе у команды 26 набранных очков.
Разумеется, шанс подвинуть с пьедестала «Порту» и «Бенфику» у команды имеется. Лиссабонских земляков «Спортинг» пока опережает на 2 очка, тогда как «драконов» — на 4.
В минувшем туре команда добыла очередную викторию. Получилась она минимальной, а жертвой стал «Фаренсе».
Вероятно, в этом матче лидеру предстоит пробивать крепкую оборону соперника. Вероятно, «Спортинг» додавит соперника уже после перерыва.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.49, на ничью за 4.32, а на «Белененсеш» — за 6.90.
«Белененсеш» будет действовать в этой встрече согласно своим козырям — надежным тылам.
«Спортинг» постарается укрепить лидерство в чемпионате, для чего приложит максимум усилий.
Силы соперников априори неравны, но после перерыва класс лидера наверняка скажется. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» во 2 тайме с коэффициентом 1.84 0