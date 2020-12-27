«Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на Примейра-лигу 27 декабря 2020 года

«Белененсеш» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Белененсеш» — «Спортинг».

«Белененсеш»

«Белененсеш» пребывает на 10 месте в турнирной таблице. 11 очков — показатель крайне слабый, тем паче, гандикап от зоны вылета составляет только 2 очка.

Атака — бич команды. Всего 5 голов в 10 матчах — ужасающая результативность. Впрочем, в обороне «Белененсеш» — один из лучших в лиге. Команда пропустила лишь 7 мячей.

Минувший тур команде не удался. Выезд в гости к «Маритиму» очков не принес — поражение с минимальным счетом. Зато в Кубке Португалии «Белененсеш» в овертайме переиграл «Эшпинью» (3:0).

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Со «Спортингом» команда играет неудачно. Вот уже на протяжении 6 матчей неизменно побеждает более статусный оппонент.

«Спортинг»

«Спортинг» находится на 1 месте в турнирной таблице, и, в кои-то веки, рассматривается в качестве реального претендента на чемпионский трон. В активе у команды 26 набранных очков.

Разумеется, шанс подвинуть с пьедестала «Порту» и «Бенфику» у команды имеется. Лиссабонских земляков «Спортинг» пока опережает на 2 очка, тогда как «драконов» — на 4.

В минувшем туре команда добыла очередную викторию. Получилась она минимальной, а жертвой стал «Фаренсе».

Вероятно, в этом матче лидеру предстоит пробивать крепкую оборону соперника. Вероятно, «Спортинг» додавит соперника уже после перерыва.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.49, на ничью за 4.32, а на «Белененсеш» — за 6.90.

«Белененсеш» будет действовать в этой встрече согласно своим козырям — надежным тылам.

«Спортинг» постарается укрепить лидерство в чемпионате, для чего приложит максимум усилий.

Силы соперников априори неравны, но после перерыва класс лидера наверняка скажется. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» во 2 тайме с коэффициентом 1.84 0