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    «Спортинг» дожмет оппонента во втором тайме

    «Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.84 на Примейра-лигу 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Белененсеш» — «Спортинг»
    Андраж Шпорар
    «Белененсеш» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Белененсеш» — «Спортинг».
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    Футбол. Португалия. Примера 27 Декабря 2020 года
    Белененсеш
  • Лиссабон
    •  Белененсеш 23:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.30
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Белененсеш»

    «Белененсеш» пребывает на 10 месте в турнирной таблице. 11 очков — показатель крайне слабый, тем паче, гандикап от зоны вылета составляет только 2 очка.

    Атака — бич команды. Всего 5 голов в 10 матчах — ужасающая результативность. Впрочем, в обороне «Белененсеш» — один из лучших в лиге. Команда пропустила лишь 7 мячей.

    Минувший тур команде не удался. Выезд в гости к «Маритиму» очков не принес — поражение с минимальным счетом. Зато в Кубке Португалии «Белененсеш» в овертайме переиграл «Эшпинью» (3:0).

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    Со «Спортингом» команда играет неудачно. Вот уже на протяжении 6 матчей неизменно побеждает более статусный оппонент.

    «Спортинг»

    «Спортинг» находится на 1 месте в турнирной таблице, и, в кои-то веки, рассматривается в качестве реального претендента на чемпионский трон. В активе у команды 26 набранных очков.

    Разумеется, шанс подвинуть с пьедестала «Порту» и «Бенфику» у команды имеется. Лиссабонских земляков «Спортинг» пока опережает на 2 очка, тогда как «драконов» — на 4.

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    • В минувшем туре команда добыла очередную викторию. Получилась она минимальной, а жертвой стал «Фаренсе».

    Вероятно, в этом матче лидеру предстоит пробивать крепкую оборону соперника. Вероятно, «Спортинг» додавит соперника уже после перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.49, на ничью за 4.32, а на «Белененсеш» — за 6.90.

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    «Белененсеш» будет действовать в этой встрече согласно своим козырям — надежным тылам.

    «Спортинг» постарается укрепить лидерство в чемпионате, для чего приложит максимум усилий.

    Силы соперников априори неравны, но после перерыва класс лидера наверняка скажется. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» во 2 тайме с коэффициентом 1.84 0

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