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    Удержится ли «Ноттингем Форест» над зоной вылета?

    «Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.50 на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити»
    «Бирмингем» — 17-й в Чемпионшипе
    В субботу, 26 декабря, в рамках 21-го тура английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест» в родных стенах примет «Бирмингем Сити». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2020 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ноттингем Форест 18:00 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ноттингем Форест»

    По итогам 20 туров «Ноттингем Форест» занимает 20 позицию, отставая грядущего соперника на пять очков.

    С середины ноября по середину декабря команда ни разу не выиграла при шести поражениях. Только в одном поединке она сыграла вничью — с «Уотфордом» (0:0).

    После этого «Лесники» прервали эту серию победой над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). Этот успех до сих пор остается последним для них в чемпионате.

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    В прошлом туре клуб разошелся миром с «Миллуоллом» (1:1) на выезде.

    «Бирмингем Сити»

    «Бирмингем» также находится чуть в лучшей форме. После 20 туров клуб занимает 17-ю позицию с 22 баллами в активе.

    Неудачным для команды оказался ноябрь, в котором она ни разу не выиграл. За это время ее трижды победили, а еще три встречи завершились вничью.

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    • Только в декабре коллектив вернулся к победам. Сперва он переиграл на выезде «Бристоль Сити» (1:0), а затем — «Рединг» (2:1).

    И все же, три последие тура завершились поражениями. Обидчиками синих выступили «Уотфорд» (0:1), «Кардифф Сити» (2:3) и «Мидлсбро» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0

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