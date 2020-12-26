«Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.50 на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

В субботу, 26 декабря, в рамках 21-го тура английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест» в родных стенах примет «Бирмингем Сити». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити».

«Ноттингем Форест»

По итогам 20 туров «Ноттингем Форест» занимает 20 позицию, отставая грядущего соперника на пять очков.

С середины ноября по середину декабря команда ни разу не выиграла при шести поражениях. Только в одном поединке она сыграла вничью — с «Уотфордом» (0:0).

После этого «Лесники» прервали эту серию победой над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). Этот успех до сих пор остается последним для них в чемпионате.

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В прошлом туре клуб разошелся миром с «Миллуоллом» (1:1) на выезде.

«Бирмингем Сити»

«Бирмингем» также находится чуть в лучшей форме. После 20 туров клуб занимает 17-ю позицию с 22 баллами в активе.

Неудачным для команды оказался ноябрь, в котором она ни разу не выиграл. За это время ее трижды победили, а еще три встречи завершились вничью.

Только в декабре коллектив вернулся к победам. Сперва он переиграл на выезде «Бристоль Сити» (1:0), а затем — «Рединг» (2:1).

И все же, три последие тура завершились поражениями. Обидчиками синих выступили «Уотфорд» (0:1), «Кардифф Сити» (2:3) и «Мидлсбро» (1:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0