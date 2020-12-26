«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч АПЛ 26 декабря 2020 года

«Ман Сити» будет принимать «Ньюкасл» в 15-м туре АПЛ. Матч пройдет на «Этихад Стэдиум» 26 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на неделе пробился в полуфинал Кубка английской лиги. «Горожане» разгромили на «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» со счетом 4:1.

В АПЛ дела у «Сити» идут не лучшим образом — в трех последних турах выиграть удалось лишь один раз при двух ничьих. «Горожане» обыграли «Саутгемптон» со счетом 1:0, а перед этим разошлись миром с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и «Вест Бромвичем» (1:1).

В 13 матчах этого сезона «Сити» сумел набрать только 23 очка и пока что располагается на восьмой строчке в таблице. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 8 очков.

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«Ман Сити» непривычно мало как для себя забивает — всего 19 голов, уступая по этому показателю сразу десяти командам АПЛ. В то же время пропущено у «горожан» 13 мячей, что является вторым лучшим результатом в лиге.

«Ньюкасл»

«Ньюкаслу» на неделе также довелось играть в Кубке лиги, и «сороки» не справились с задачей — в четвертьфинале они проиграли клубу из Чемпионшипа «Брентфорду» со счетом 0:1.

Свою серию без побед «Ньюкасл» продлил до трех матчей. Перед этим команда в рамках АПЛ сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) и проиграла «Лидсу» (2:5).

В турнирной таблице «Ньюкасл» после 13 матчей занимает 12-е место. «Сорокам» удалось набрать 18 очков.

У «Ньюкасла» забито 17 голов, а пропущено 22. Больше пропустили в АПЛ только шесть команд.

Прогноз и ставка

На победу «Ман Сити» букмекеры дают коэффициент 1,14, на ничью — 9,90, а на победу «Ньюкасла» — 24,00.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» отобрал очки у «Сити» в матче первого круга (2:2), но затем «горожане» дважды всухую обыграли «сорок» — 2:0 в Кубке Англии и 5:0 в АПЛ.

Прогноз и ставка на матч — победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,65. 0