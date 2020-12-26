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    Обменяются ли голами соперники на «Вилла Парк»?

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
    «Астон Вилла»
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 26 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    Пока футбольный клуб из Бирмингема сыграл в 12 поединках из 14. Во всех этих матчах «Вилла» заработала 22 очка и заняла восьмое место в турнирной таблице.

    Осенью «Астон Вилла» пережила не лучшие времена. После неплохого начала сезона «львы» потерпели пять поражений в четырех встречах. В 6-м и 7-м турах команда влетела «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (3:4).

    А после победы над «Арсеналом» (3:0) подопечные Дина Смита уступили «Брайтону» (1:2) и «Вест Хэму» (1:2). Но не самый приятный отрезок в декабре остался позади.

    Календарь и таблица АПЛ

    В трех зимних встречах «Астон Вилла» никому не проиграла. В одном из матчей «львы» победили «Вулверхэмптон» (1:0), а затем она скатала ничью с «Бернли» (0:0). А в 14-м туре команда Смита разнесла «Вест Бромвич» (3:0).

    «Кристал Пэлас»

    В отличие от «Астон Виллы», команда из южной части Лондона сыграла во всех 14 поединках АПЛ. В этих встречах столичный клуб заработал 18 очков и расположился на 13 месте в таблице.

    На данном этапе сезона «Кристал Пэлас» побеждает редко. В семи последних поединках «стекольщики» только дважды брали 3 балла. В одном из таких матчей лондонцы в рамках 8-го тура раскатали «Лидс» (4:1).

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    • После разгрома на «Селхерст Парк» подопечные Роя Ходжсона уступили «Бернли» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:2). А в начале декабря «орлы» разбили «Вест Бромвич» (5:1).

    Далее «Кристал Пэлас» разошелся миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). А в последнем поединке Премьер-лиги «стекольщики» крупно влетели «Ливерпулю» (0:7).

    Прогноз и ставка

    Победа «Астон Виллы» в предстоящем матче оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Кристал Пэлас» — 3.90.

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    На момент начала 15-го тура обе команды играют практически одинаково, но «Вилла» чаще побеждает.

    В таких поединках соперники могут действовать друг против друга смело, благодаря чему забитые мячи залетят в две стороны. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.68. 0

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