«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на чемпионат Англии по футболу 26 декабря 2020 года

В рамках 15-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» встретится на своем поле со столичным «Челси» . Матч пройдет на арене «Эмирейтс» в субботу, 26 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».

«Арсенал»

В начале декабря «канониры» в гостях уступили в дерби «Тоттенхэму» (1:2) в рамках АПЛ, после чего в Лиге Европы победили на выезде «Дандолк» (4:2).

Затем «Арсенал» в чемпионате Англии дома уступил «Бернли» (0:1) и поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1). В обоих матчах лондонцы оставались в меньшинстве.

В последних матчах «канониры» в рамках АПЛ в гостях проиграли «Эвертону» (1:2), после чего вылетели из Кубка лиги, проиграв в 1/4 финала «Манчестер Сити» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

После 14 туров АПЛ «Арсенал» с 14 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 12-18, по 3 гола забили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, который не сыграет из-за травмы.

«Челси»

Лондонский клуб начал декабрь начал выездным разгромом «Севильи» (4:0), гарантировав себе первое место в группе Лиги чемпионов, а затем подопечные Фрэнка Лэмпарда дома обыграли «Лидс» (3:1).

На домашний матч ЛЧ с «Краснодаром» лондонцы выпустили второй состав, который сыграл вничью 1:1, после чего «Челси» уступил на выезде «Эвертону» (0:1).

В последних матчах лондонский клуб проиграл в гостях «Вулверхэмптону» (1:2), пропустив в компенсированное время, и дома разгромил «Вест Хэм» (3:0).

После 14 туров АПЛ «Челси» с 25 очками идет на 5-м месте, разница мячей 29-14, 5 голов забил Тэмми Абрахам, по 4 гола забили Курт Зума и Тимо Вернер.

Прогноз и ставки

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью — 3.55, а на победу «Челси» — 1.95.

В прошлом сезоне «Арсенал» дома уступил «Челси» со счетом 1:2, а в гостях сыграл 2:2. В финале Кубка Англии «канониры» на «Уэмбли» победили «Челси» со счетом 2:1.

«Челси» лишь раз победил в 5 последних матчах на «Эмирейтс», дважды проиграв, но прогнозируем, что команда Фрэнка Лэмпарда не проиграет.

Матч может результативным. Интересен вариант для ставок «Челси выиграет один из таймов» за 1.50. 0