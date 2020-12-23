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    Ожидать ли сенсации от «Бохума» в Кубке?

    «Майнц» — «Бохум». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Бохум»
    Энтони Лосилья
    В 1/16 финала Кубка Германии «Майнц» будет принимать «Бохум». Игра пройдет на «Опель Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Майнц» — «Бохум».
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    Футбол. Германия. Кубок 23 Декабря 2020 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 22:45 Бохум Бохум
  • Бохум
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.15
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    «Майнц»

    На стадии 1/32 финала Кубка «Майнц» встретился с «Хавелсе». В этом поединке команда, представляющая Бундеслигу, разбила соперников из Региональной лиги (5:1).

    А в чемпионате Германии «Майнц» находится на 19 месте. За 13 туров «карнавальники» заработали всего 6 очков, а от спасительной строчки они отстали на 5 зачетных баллов.

    В восьмом туре «Майнц» добыл первую победу в сезоне. В гостях подопечные Яна-Морица Лихте одержали верх над «Фрайбургом» (3:1). С того момента команда не выигрывает в пяти матчах кряду.

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    Сперва «Майнц» скатал ничью с «Хоффенхаймом» (1:1). А затем были поражения от «Арминии» (1:2) и «Кельна» (0:1). Далее команда Лихте расписала мировую с «Гертой» (0:0), а позже она влетела «Вердеру» (0:1).

    «Бохум»

    В своем матче в рамках 1/32 финала Кубка команда из одноименного немецкого города встретилась с «Энгерс». В Бохуме клуб из Второй Бундеслиги добыл крупную победу (3:0).

    В чемпионате же «Бохум» сейчас находится на третьем месте. За 13 туров он сумел набрать 23 очка, а разрыв между лидерами составляет 5 пунктов.

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    • В декабре «невыбиваемые» приняли участие в четырех матчах. В двух встречах подопечные Томаса Райса победили, а еще в двух остались без очков. В 10-м туре Второй Бундеслиги эта команда уступила «Хольштайн Киль» (1:3).

    А в следующем поединке «Бохум» разгромил «Падерборн» (3:0). Далее коллектив Райса потерпел поражение от «Ганновера» (0:2), а в последнем матче он прихлопнул «Хайденхайм» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Майнца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 3.66, а на победу «Бохума» — 3.06.

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    «Майнц», который не выигрывает уже пять туров кряду и проводит провальный сезон, попытается хоть как-то разбавить неудачи в Кубке.

    Однако смелый «Бохум» в текущем сезоне выглядит неплохо и навяжет борьбу представителям Бундеслиги. Наши прогноз и ставка — победа «Бохума» или ничья с коэффициентом 1.69. 0

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    «Майнц» — «Бохум». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Майнц» — «Бохум». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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